Путин обсудил с Мурашко развитие здравоохранения в новых регионах страны

В новых российских регионах сейчас ремонтируется каждая третья поликлиника и больница. Завозится современное оборудование. О необходимости модернизировать систему здравоохранения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях говорили в Кремле. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

«Там, безусловно, нужно строить новые учреждения, ремонтировать старые — десятилетиями не ремонтировались. Оборудование нужно, подготовка кадров, препараты. А те, кто нуждаются в помощи федеральных клиник, людей с этих территорий, конечно, надо по мере необходимости направлять и в федеральные клиники на лечение», — говорит глава государства.

«Сегодня практически 700 специалистов работают на территориях в постоянном режиме, и это помогает, в том числе в „переопылении“ знаниями и выработке единых технологий. Мы проводили уже первые циклы обучения руководителей медицинских организаций для того, чтобы они полностью знали наши стандарты помощи, порядок оказания медицинской помощи», — рассказывает Мурашко.

Михаил Мурашко сообщил, что тысячи детей, прошедших диспансеризацию в новых регионах после выявления патологий направлены на лечение, в том числе в Москву и Петербург. Министр отчитался и о развитии так называемого первичного звена в стране. Ситуация в сельской местности заметно меняется к лучшему. Строятся и ремонтируются фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). И, что важно, теперь ФАПы могут реализовывать лекарства. Это, касается в первую очередь, тех населенных пунктов, где нет аптек.