Стабильность и устойчивость: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 апреля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Будущая неделя обещает быть чуть более стабильной и устойчивой, чем в предыдущие пару месяцев. Что в данном случае имеется в виду под стабильностью? Это не значит, что все встанет на свои места, а люди ссориться. Но в апреле на небе покажется солнце (в прямом и энергетическом смысле), а туман неопределенности начнет рассеиваться.

Энергия Огня высушит лишнюю воду эмоций и осветит темные уголки вашей жизнедеятельности. И даже если то, что вы увидите не сильно вам понравится — стоять ногами на земле и видеть дальше собственного носа куда веселее, чем болтаться в киселе неясных перспектив. Короче говоря, солнце светит — и уже это радует.

Понедельник, 10 апреля. Ян Земля на Собаке

Фото: 5-tv.ru

Неделя начнется со встряски. Понедельник — день столкновения символа дня и символа месяца. Дракона и Собаки. Как принято в «Бацзы», дни столкновения считаются неудачными. На эти даты не рекомендуется назначать важные дела и судьбоносные встречи. Но! В столкновении двух знаков Земли (а Собака и Дракон именно такие) есть нюансы.

В отличие от столкновения других стихий (Дерева и Металла или Огня и Воды) — стычка земных знаков считается благоприятной, так как помогает инертной энергии Земли измениться, сдвинуться с места, прийти в движение. Что это значит для всех нас? Это значит, что в понедельник вероятны подвижки в давно и безнадежно застрявших делах. Ну и нарушения планов, куда без этого.

Не стройте на понедельник слишком больших ожиданий. Не стоит рассчитывать на легкость в общении, скорее наоборот, люди в понедельник могут проявлять черствость и равнодушие. Лучшая стратегия на день — рутина и планирование без постановки четких сроков. Не стоит ничего подписывать, не надо начинать ремонты и строительство.

Для людей с Собакой в карте день несет в себе возможность прорыва в безнадежных, казалось бы, начинаниях и получения внезапной прибыли. Впрочем, нервы тоже будут на разрыв. Берегите себя и окружающих.

Вторник, 11 апреля. Инь Земля на Свинье



Фото: 5-tv.ru

Вторник — постштормовой день. И как это принято после большой заварухи, требуется прийти в себя и прибраться. Энергии вторника как раз об этом. Рекомендации на день ясны как небо после бури — отдыхайте и набирайтесь сил.

Планируйте на вторник продолжение рутинных мероприятий, не начинайте ничего нового. Можно заняться домом, нескончаемыми народнохозяйственными делами, привести в порядок тело, эмоции, проветрить голову. Хорошо встречаться и общаться с близкими людьми.

Не рекомендуется во вторник риск во всех его ипостасях — от экстремального спорта и развлечений, до лихачества на дорогах и рискованных сделок в бизнесе. Если вам так уж не терпится рискнуть — перенесите это важное мероприятие на благоприятную дату.

Все предупреждения дня особенно касаются людей со Змеей в карте «Бацзы». Им вторник лучше провести максимально незаметно.

Среда, 12 апреля. Ян Металл на Крыса

Фото: 5-tv.ru

А вот в среду, милости просим, пожалуйте рисковать. Энергии дня предрекают успех в делах и грех будет ими как следует не воспользоваться. При этом, что особенно приятно, успех подразумевается как в сердечных, так и в деловых делах.

Планируйте на среду все, что вы хотели, да боялись планировать в последнее время. Свадьбы, ремонты, переезды, подписание документов и переговоры с важными партнерами. Можно смело отправляться в дальние путешествия и идти к тем докторам, которых вы особенно не любите. Покупки имущества, а также старт строительства новых — дома, жизни и отношений — тоже обещают быть весьма благоприятными.

Чего же не стоит планировать на среду? «Бацзы» не рекомендует сносить старые сараи и ходить по судам. Это важное дело лучше оставить на потом. Ну или заключите спор миром — тем более, что энергии среды будут этому благоприятствовать.

Для людей с Лошадью в карте среда может показаться излишне эмоциональной. Поберегите свои нервы и нервы тех, кто рядом с вами.

Четверг, 13 апреля. Инь Металл на Быке



Фото: 5-tv.ru

В четверг в мир придет энергия сбора урожая. Готовьтесь получать по заслугам. Повезет трудолюбивым, настойчивым и психически устойчивым. Тем же, кто находился в состоянии раздрая и неопределенности, придется пожинать соответствующие плоды.

В четверг вероятны сюрпризы в виде неожиданных комплиментов и свалившейся на голову эмоциональной и денежной прибыли. Или новых возможностей для роста и развития. Важно, что четверг раздаст всем сестрам по серьгам. И то, как проявятся энергии этого дня именно для вас, покажет вам зоны вашего роста.

В прикладном смысле на четверг стоит планировать такие дела, как начало обучения или выход на новую работу, подписание важных контрактов, свадебные церемонии. Также четверг очень благоприятный день, чтобы просить кого-нибудь о поддержке. Так что назначайте именно на этот день встречи с влиятельными людьми.

Для людей с Козой в карте четверг несет заряд столкновения. Имеет смысл быть более внимательным к себе и контролировать эмоции.

Пятница, 14 апреля. Ян Вода на Тигре

Фото: 5-tv.ru

Пятница продолжает парад благоприятных дней. Энергии будут довольно яркими и подвижными. Главные акценты — на росте и развитии через взаимодействие с другими людьми. Все, кто планировал серьезные разговоры или переговоры назначайте их на пятницу. В этот день будет гораздо легче донести свою позицию до собеседника.

Планируйте на пятницу всякое новое — от церемоний открытия до начала ремонта. Шопинг, выход на новое место работы, новый проект или регистрация бизнеса также обещают быть под покровительством правильных энергий.

День также способствует разрешению межличностных конфликтов, так что в пятницу можно вполне себе начинать новую жизнь путем разводов или расставаний. То есть трудные разговоры окажутся менее трудными, чем ожидается.

Не рекомендуется в пятницу ходить по докторам и вообще посещать лечебные учреждения. Для тех, у кого Обезьяна в карте, пятница день столкновения и потому не стройте больших созидательных планов — они могут полететь в тартарары.

Суббота, 15 апреля. Инь Вода на Кролике



Фото: 5-tv.ru

К субботе все мы окажемся настолько вымотанными, что будем валиться с ног. Энергии будут нам в этом только помогать. «Бацзы» дня выглядит как стакан, на дне которого высыхает последняя капля. Нет ни сил, ни желания куда-то бежать.

Планируйте на субботу тихий, спокойный, необременительный для тела и души отдых. Встречи с родными и близкими, прогулки на свежем воздухе, посещения мест культурного досуга только приветствуются. Тем, кто не выносит пикников, рекомендовано завалиться на диван с книжкой или сериалом. На крайний случай — испечь пирогов. Главное — не перенапрягаться.

Не стоит затевать в субботу активные телодвижения, большие покупки и судьбоносные встречи. Не стоит ходить по врачам и особенно ложиться под нож. Последнее предупреждение не касается экстренных случаев — тут мы слушаем только докторов, а не «Бацзы»-прогнозы.

Наиболее аккуратными и внимательными к себе в эту субботу стоит быть людям с Петухом в карте.

Воскресенье, 16 апреля. Ян Дерево на Драконе



Фото: 5-tv.ru

Если вы с умом отдохнете в субботу, то в воскресенье вам будет в награду куча энергии и ясная голова. День стоит потратить на то, чтобы с толком приготовиться к будущей неделе, тем более что энергии дня этому будут только благоприятствовать.

Займитесь в воскресенье планированием. Распишите дела на неделю, месяц вперед, а там, глядишь и на полугодие перспективы откроются. Подходит день и для таких важных дел, как помолвка, встреча с важными партнерами и большие покупки. Главное — заложить энергетический кирпичик в фундамент вашего будущего благополучия.

Не стоит в воскресенье заниматься стройкой и ремонтами. Ну и конфликтовать тоже не рекомендуется — может потом аукнуться. Для людей с Собакой день может показаться довольно нестабильным. Стоит максимально расслабиться и разрешить событиям просто случаться.

Хорошей вам недели!