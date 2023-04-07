Один человек погиб и шестеро ранены в результате теракта в Тель-Авиве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 59

По предварительным данным, пострадали туристы.

Один человек погиб и шестеро ранены в результате теракта в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

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На набережной Тель-Авива автомобиль на высокой скорости въехал в толпу людей. После этого, по данным местных СМИ, водитель машины пытался стрельбу по людям. В настоящее время известно об одном погибшем. Еще как минимум шесть человек пострадали. По предварительным данным, все являются туристами. Есть ли среди них россияне — пока неизвестно.

МИД Израиля назвал на своей странице в Twitter произошедшее терактом. Боевик был ликвидирован сотрудниками полиции. Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал после случившегося мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы.

Как писал 5-tv.ru, минувшей ночью израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС) на территории Ливана. Тогда Нетаньяху заявил, что государство продолжит жестко отвечать на выпады врагов. Он также пригрозил расплатой за любой акт агрессии против еврейского государства.

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