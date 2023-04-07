Израильские военные наносят удары по Ливану

Израильская армия (ЦАХАЛ) наносит удары по территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба сил страны.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удар по Ливану. Подробности последуют», — говорится в сообщении, размещенном на странице армии в Twitter.

Также ЦАХАЛ в ночь на пятницу нанесла удары по целям движения ХАМАС на территории сектора Газа. По данным палестинского агентства Qudsnet, армия Израиля нанесла ракетный удар по военному объекту в окрестностях лагеря для беженцев.

До этого, в четверг, северные районы Израиля подверглись атаке с территории Ливана. По Израилю, по данным армии страны, были выпущены по свыше 30 ракет, большая часть из них была перехвачена системой ПВО.

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