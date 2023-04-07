Израильские военные наносят удары по Ливану

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 56

Ранее армия страны нанесла удары по целям движения ХАМАС на территории сектора Газа

Израильские военные наносят удары по Ливану

Фото: www.globallookpress.com / Li Xiang

Читайте нас в: Дзен Новости

Израильская армия (ЦАХАЛ) наносит удары по территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба сил страны.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удар по Ливану. Подробности последуют», — говорится в сообщении, размещенном на странице армии в Twitter.

Также ЦАХАЛ в ночь на пятницу нанесла удары по целям движения ХАМАС на территории сектора Газа. По данным палестинского агентства Qudsnet, армия Израиля нанесла ракетный удар по военному объекту в окрестностях лагеря для беженцев.

До этого, в четверг, северные районы Израиля подверглись атаке с территории Ливана. По Израилю, по данным армии страны, были выпущены по свыше 30 ракет, большая часть из них была перехвачена системой ПВО.

Воздушная тревога: десятки ракет выпустили из Ливана по северу Израиля

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Иерусалиме произошли столкновения мусульман с полицией.

+6° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
80.67
1.17 88.13
1.03
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апре...

Последние новости

5:41
Умерла Нора Форстер, жена вокалиста Sex Pistols Джона Лайдона
5:20
ВСУ ударили по Донецку из РСЗО HIMARS, есть погибшие
4:59
Елизавета Арзамасова показала, как провела время с Ильей Авербухом в отпуске
4:41
Израильские военные наносят удары по Ливану
4:23
Пентагон начал изучать обстоятельства утечки данных о готовящемся наступлении Украины
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апреля

Сейчас читают

«Страшно смотреть»: исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости
Старший лейтенант армии ДНР раскрыл основные методы ведения боев ВСУ
Упавший в Брянской области украинский самолет нес авиабомбу
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео