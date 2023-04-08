Самойлова впервые отправилась на отдых без мужа и толпы детей: «Странное чувство»

В одиночестве блогер не была целых 15 лет и теперь делится интересными ощущениями.

Блогер Оксана Самойлова впервые улетела на отдых без толпы детей и супруга Джигана. Об этом она сообщила в своем блоге, поделившись с подписчиками снимком с самолета.

На нем рядом со знаменитостью сидит только ее старшая дочь Ариела. Обе выглядят довольными, но звездная мама еще не совсем в своей тарелке, не скрывает она. Покой, за последние годы, ей, видимо, только снился.

«Невыносимо странное чувство, когда тебе не нужно в панике каждые пять минут пересчитывать детей, когда никто не орет и не дерется, когда у тебя в сумке всего два паспорта, а не десять», — прокомментировала она.

Странных ощущений знаменитости добавляет отсутствие рядом мужа, ведь без него она никуда последние 15 лет не летала. При этом счастлива ли Оксана в одиночестве, она не поясняет.

«Я за последние 15 лет никуда не вылетала одна. Одна — это безмужняя, имею в виду. Тоже интересное состояние», — добавила блогер.

О разладе в семье Самойловой и Джигана стало известно после 14 февраля. Тогда праздник влюбленных прошел для супругов тихо и спокойно, хотя обычно они отмечают его масштабно. После долгого молчания Самойлова сообщила — наступил тяжелый период, при этом не пояснила причины. Пара, предположительно, разъехалась — рэпер сейчас живет в другом месте. Однако, как позже заявила блогер, шанс на возвращение в семейное гнездышко у певца все же есть.

Аналогичный кризис пара уже переживала. После рождения сына Давида Джиган на радости ушел в загул. Тогда он долго вымаливал прощение у жены, и она дала ему вторую попытку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Оксана Самойлова прокомментировала отношения с Джиганом.

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