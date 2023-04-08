Доказано, что у переболевших COVID-19 могут родиться дети с повреждением мозга

Является ли произошедшее исключением или стоит провести дополнительные исследования?

Сообщений о внутриутробном инфицировании или так называемой «вертикальной передаче» вируса COVID-19 от матери ребенку ранее не фиксировалось. Наоборот, была накоплена обширная информация о том, что этого не происходит. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Так он прокомментировал сообщения о том, что в США выявили два первых случая повреждения мозга у новорожденных детей из-за того, что их матери переболели коронавирусом во время беременности. Уточняется, что женщины младенцев подхватили вирус на втором триместре беременности в 2020 году, когда еще не были доступны антиковидные вакцины.

По словам Крючкова, ранее наблюдались случаи заражения детей COVID-19 непосредственно во время родов, при прохождении ребенка по родовым путям.

«Кроме того, что важнее, когда мать заболевает во втором-третьем триместре, то действительно может нарушаться трофика (питание) тканей плода за счет возникновения сосудистых нарушений. Также увеличиваются шансы преждевременных родов, даже абортов, если мертвый ребенок рождается. Риск всего этого увеличивается потому, что в организме матери создаются такие условия, которые не способствуют здоровому материнству. Это и для гриппа очень характерно», — отметил специалист.

Крючков добавил, что более-менее массовых явлений, когда мать переболела коронавирусом и это отразилось на ребенке, нет. Однако это не исключает того, что в определенных случаях и у определенных людей такое явление может проявиться.

Журнал Pediatrics опубликовал исследование, в котором говорится о поражении головного мозга у двух детей в США, чьи матери переболели COVID-19 в период беременности. Отмечается, что вирус проник в плод через плаценту, вероятность чего ранее врачи лишь предполагали. Теперь же эта теория получила подтверждение.

Также в публикации указано, что у обоих зараженных младенцев были отмечены серьезные задержки в развитии, а один из них умер в 13 месяцев. При вскрытии в его мозгу обнаружили вирус SARS-CoV-2, что говорит о прямой инфекции.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ученые из Королевского колледжа Лондона в Великобритании пришли к выводу, что коронавирусная инфекция, перенесенная матерью, может изменять иммунную систему новорожденного.