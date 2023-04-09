Филипп Киркоров резко отреагировал на любовницу отца: кто она такая?

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 7

Киркоров раскритиковал отца за венчание с новой возлюбленной

Филипп Киркоров резко отреагировал на любовницу отца: кто она такая?

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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С умершей мамой поп-короля Бедрос Киркоров не спешил венчаться, а новую любовь ведет в церковь. Чем она его так зацепила?

Филипп Киркоров в эфире программы на федеральном канале раскритиковал отца — Бедроса Киркорова — за венчание с новой возлюбленной. Поп-король напомнил всем, что его умершую маму папа обожал и любил, но в церковь повести не решился. Затем прожил со второй супругой более 25 лет и тоже не повел венчаться. Новую же возлюбленную и себя решил связать крепкими узами «на небесах». С чего это вдруг?! Артист не понимает.

«Он с моей мамой, которую всю жизнь любил и обожал, не венчался. А со своей новой супругой обвенчался», — отметил артист.

Киркоров подчеркнул, что «на небесах» отец сам поймет, было это решение правильным или нет.

Накануне появилась информация, что отец Киркорова в 90-летнем возрасте принял решение развестись с супругой. С Людмилой Смирновой он прожил в браке 26 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров прокомментировал свой новый образ. Музыкант сделал пластическую операцию, а также покрасил волосы.

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