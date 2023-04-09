Родная тетя вспорола живот годовалой племяннице из-за ненависти к ее матери

Семейная драма в Республике Тыва закончился смертью ребенка. Как сообщил источник 5-tv.ru, местную жительницу подозревают в убийстве годовалой племянницы с особой жестокостью. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 7 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения женщина 1994 года рождения повздорила со своей родной сестрой. Последняя — многодетная мама, без работы, отдавала всю себя воспитанию четверых малышей. Получив несколько нелестных комментариев со стороны родственницы, невменяемая, предположительно, решила «отыграться» на одном из ее детей. Под горячую руку попалась годовалая девочка, которой буквально вспороли брюшную полость.

Малышку экстренно госпитализировали с повреждением печени, толстой и тонкой кишки, травматическим и геморрагическим шоком. К сожалению, спасти ее не удалось.

Как выяснили стражи порядка, после вопиющего инцидента агрессивная дама также нанесла колото-резаные раны самой себе. В настоящее время ее жизни ничто не угрожает, но перед законом за содеянное ответить придется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятиклассницу из Кемерова изнасиловали прямо на дне ее рождения.