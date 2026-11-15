Армению оставили в ОДКБ: какие решения приняли на саммите в Москве

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Страны договорились укреплять коллективные силы и развивать ПВО.

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Геодакян

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В Москве прошел саммит ОДКБ — единственный «силовой» блок, в который входит Россия. В прессе обсуждали, естественно, что Армению лишили права голоса в организации, но при этом не отчислили. Тут идет тонкая дипломатическая игра: несмотря на риторику Пашиняна, он почему-то не подает заявку на выход Армении. Потому что тогда он рискует остаться вообще один на один с Азербайджаном и Турцией. Надежда на Европу есть, но она откровенно слабая.

С другой стороны, исключение по инициативе РФ даст премьер-министру Армении Николу Пашиняну политический козырь для оправдания собственных евро-заблуждений: мол, это Россия все разрушила, пойдемте же скорей в ЕС. И Россия не хочет давать ему такой козырь.

Потом все так как есть. Армения молчит, денег в ОДКБ не платит, но по-прежнему может рассчитывать на защиту, если что. Однако, возможно, это не самое важное решение саммита.

Всего принято 19 документов. Страны договорились укреплять коллективные силы, развивать противовоздушную оборону, создавать мобильные подразделения ПВО. Отдельное направление — биологическая безопасность. На территории стран — членов ОДКБ до сих пор работают американские биолаборатории. 

И тут возвращаемся к большим переговорам с американцами по новой архитектуре безопасности. Она должна касаться уже не только Россию, но и ее союзников.

ОДКБ в этой конструкции — один из практических инструментов. Это выход и на Кавказ, и в Центральную Азию. И чем острее вызовы извне, тем теснее координация между союзниками. То, что происходит с Арменией, вполне может быть временным явлением, либо результатом сознательной подрывной работы извне.

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Армению оставили в ОДКБ: какие решения приняли на саммите в Москве

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