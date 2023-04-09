В Киеве анонсировали скорые поставки Украине систем NASAMS и Patriot

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Представитель ВСУ Игнат: в ближайшее время на Украину доставят Patriot и NASAMS

В Киеве анонсировали скорые поставки Украине систем NASAMS и Patriot

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck

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В командовании ВСУ пожаловались, что Вашингтон пока не дает добро на передачу истребителей F-16. Но надежда умирает последней?

В ближайшее время на Украину доставят обещанные Западом системы противовоздушной обороны, в том числе американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

«Речь о тех системах, которые нам уже обещали предоставить: NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, которые в ближайшее время должны зайти в Украину», — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

Игнат добавил, что Киеву также нужны истребители F-16, однако Вашингтон пока отказывается их поставлять.

Военный академик Владимир Козин недавно предположил, что США могут передать Украине вместе с комплексами Patriot их муляжи в качестве ложных целей. По словам эксперта, в середине 1990-х в Южной Корее он видел развернутую батарею Patriot, в которой были не только реальные, но и ложные установки.

Козин добавил, что Patriot легко обнаруживаются, так как их не спрячешь в ангаре или роще. Громоздкость Patriot делает их легко заметными для дронов разведки, аэрофотосъемки и космического наблюдения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад сократил объемы поставок оружия Киеву из-за неуемных аппетитов ВСУ и высокой вероятности уничтожения вооружений из-за неумения боевиков ими пользоваться.

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