«Ем, пью, вкалываю»: Анита Цой рассказала, как поддерживает свое здоровье

Артистка почти три года назад переболела коронавирусом. Поражение легких составляло 52%.

Певица Анита Цой рассказала, как поддерживает здоровье в период весеннего авитаминоза. Артистке в этом году исполнилось 52 года, она старается тщательно следить за собой не только внешне. Состояние организма — тоже в приоритете знаменитости. Поэтому она уже начала делать курс витаминных капельниц.

«Святое дело. Ем, пью, вкалываю. Чек-ап (медицинское обследование — Прим.ред.) постоянно, это вообще серьезная тема. Я помешана на здоровье. Потому что хочется еще очень долго и выступать, и петь, и радовать, и банки катать, и родным дома зажигать яркий свет, и будоражить чем-нибудь приятным», — заявила знаменитость на концерте «Удачные песни», состоявшемся в комплексе Live Арена в Москве.

К слову, три года назад здоровье Цой было серьезно подорвано. Она заболела коронавирусом. В больнице провела две недели. Медики тогда диагностировали 52% поражения легких. Ей назначили ей курс препаратов, делали переливание плазмы, ставили капельницы.

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После выписки из больницы Анита Цой долгое время боролась с последствиями коронавируса. Ей пришлось полгода заниматься с педагогом по вокалу, чтобы восстановить ровное дыхание.

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