Когда весна не в радость: почему аллергия прогрессирует и возможно ли от нее избавиться

Из-за возросшего числа заболевших, пять лет назад объявили пандемию аллергических заболеваний. Но мнение о том, что это неизлечимо, уже давно в прошлом!

Если для одних потепление на улице — это радость, хорошее настроение и позитивный настрой, то для других — это время испытаний. Из носа течет, глаза слезятся, человек постоянно чихает, кожа зудит. Одним словом, нет ни сна, ни покоя. Все эти симптомы указывают на сезонную аллергию. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала, почему заболевание прогрессирует и можно ли его вылечить.

Что такое аллергия?

Аллергия — это реакция иммунитета на чужеродные, но безвредные вещества или факторы. Сама по себе пыльца растений, пищевые продукты, микрофлора помещений не может вызывать негативную реакцию у большинства людей. Но если иммунная система дает сбой, то возникает аллергическая реакция. Вплоть до тяжелых: бронхиальная астма, рецидивирующая крапивница, аллергия на пыльцу.

«Если нарушается распознавательная функция лимфоцитов, то есть они неадекватно оценивают эту опасность абсолютно безвредных аллергенов, возникают аллергические заболевания. Если лимфоциты восприняли абсолютно безвредную пыльцу березы, они начинают активно вырабатывать защитные антитела. Они безвредны, но если антитело внутри организма уже встречается с аллергеном, возникает аллергический процесс», — объяснила специалист.

Как часто пациенты обращаются за помощью?

Аллергические заболевания все чаще стали выявлять в начале прошлого века. Если изначально она составляла примерно от 2-х до 4% в сфере общей заболеваемости, то теперь уже — 40-60%. В связи с этим еще пять лет назад была объявлена пандемия.

«У человека резко поменялась среда обитания, урбанизация, техногенные выбросы, большое количество приборов в офисе, в доме, продукты питания, которые содержат химические добавки, бесконтрольное использование лекарственных препаратов, обладающих в том числе воздействием на иммунную систему, а еще хронический эмоциональный стресс», — добавила Логина.

Чаще всего аллергические реакции возникают на пыльцу березы, пыльцу кустарников. В середине мая — начале июня зацветают луговые травы, а затем полынь, лебеда, амброзий. Но есть и те, у кого аллергия буквально на все виды пыльцы.

«Тогда обострение длится с начала марта и заканчивается поздней осенью. Дело в том, что у большинства больных формируется так называемая перекрестная пищевая аллергия за счет того, что белки пыльцы и фрукты, овощи, травы содержат похожие по структуре одинаковые аминокислоты», — сказала медик.

К примеру, у страдающих аллергией на пыльцу березы может развиться непереносимость всех косточковых фруктов. Это груши, яблоки, черешня, авокадо, киви — все, что содержит внутри косточку, и орехи. Чаще всего, пищевая аллергия проявляется отеком слизистой гортани и даже анафилактическим шоком.

Как избавиться от аллергии?

Есть несколько способов лечения аллергии. Первый — это при помощи аллерголаксинов. Такой метод схож с вакцинацией от гриппа и других инфекций. Суть заключается в том, что в вакцине присутствуют маленькие дозы пыльцы растений, которую вводят подкожно человеку в период отсутствия цветения на протяжении нескольких лет.

«Но иммунитет специфический. Если лечить аллергию на пыльцу березы, то на полынь останется. И пищевая перекрестная аллергия тоже, к сожалению, не исчезнет», — пояснила иммунолог.

Также в 1980-х медики разработали еще один метод лечения аллергии — аутолимфоцитотерапия. При данном методе используются лимфоциты, из-за которых и происходит сбой иммунитета.

«Если вместо маленьких доз пыльцы под кожу ввести весь пул собственных лимфоцитов, они формируют устойчивость ко всем видам аллергенов. Курс лечения для взрослых — восемь процедур, подростков — семь, маленьких детей — шесть», — отметила она.

Также врачам удалось разработать модификацию этого метода в виде эндоназальной аутолимфоцитотерапии. Ее назначают, когда у пациента аллергия на все виды пыльцы, когда антигистаминные препараты не останавливают симптомы. В этом случае у человека можно выделить из венозной крови лимфоциты, активировать их в пробирке, выделить в клетки и суспензию клеток, содержащую только лимфоциты и физраствор нанести на слизистую придаточных пазух носа клетки.

«Они активно внедряются в слизистую оболочку. После нескольких четырех-пяти процедур снижается реакция на проникающие в органы дыхания аллергены, повышается иммунитет. Метод безвреден», — заключила она.

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