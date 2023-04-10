«Было непросто»: 48-летняя Хилари Суонк стала мамой для двойни

Женщина на протяжении всей беременности вела активный образ жизни. По мнению фанатов — даже чересчур. Повлияло ли это на роды?

Голливудская актриса Хилари Суонк сообщила радостную весть — она родила двойню в свои 48 лет. В соцсетях женщина опубликовала трогательное фото: звезда позирует на фоне заката, а в руках держит двоих чудесных малышей — мальчика и девочку. Имена детей знаменитость пока не раскрыла, однако отметила, что рождение наследников далось ей с трудом.

«Это было непросто, но мальчик и девочка стоили того!» — написала актриса.

Хоть Суонк и заявила о сложностях, сама беременность звезды протекала легко. По крайней мере, такое мнение сложилось у подписчиков из-за ее бодрых постов в личном блоге. Знаменитость постоянно вела активный образ жизни, занималась спортом, появлялась на светских вечеринках и часто выходила на связь с поклонниками. В социальных сетях даже завирусилось видео, где она поднимает тяжелый вес на спортивном тренажере, несмотря на большой срок беременности.

Фото, видео: Instagram* / hilaryswank

Некоторые фанаты даже забеспокоились за новоиспеченную маму. Вдруг подобный образ жизни мог навредить ребенку? По словам подписчиков, во время беременности многие спортивные упражнения недопустимы.

«Пожалуйста, не поднимайте руки так высоко. Я так делала, и у моей дочери было обвитие пуповиной, что привело к экстренному кесареву сечению», — предупреждала одна из поклонниц Суонк.

Отцом детей актрисы является бизнесмен Филип Шнайдер. Возлюбленные расписались в 2018 году, после двух лет бурного романа.

К слову, рождение детей после 40 лет является довольно редким явлением. Среди российских знаменитостей тоже есть те, кто решился на такой шаг. Например, певица и телеведущая Ольга Орлова в свои 45-лет стала мамой прекрасной малышки. Ранее 5-tv.ru опубликовал фото подросшей дочери вокалистки.

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