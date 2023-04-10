Жесткое ДТП в Подмосковье унесло жизни двух человек
Авария произошла на Бетонном кольце. Что стало причиной трагедии?
Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС ; 5-tv.ru
Смертельная авария в Подмосковье — на Бетонном кольце столкнулись два легковых автомобиля. Один из водителей не справился с управлением и вылетел на «встречку». Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду искореженного железа.
Очевидцы сообщают о минимум двух погибших.
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