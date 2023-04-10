Жесткое ДТП в Подмосковье унесло жизни двух человек

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Авария произошла на Бетонном кольце. Что стало причиной трагедии?

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

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Смертельная авария в Подмосковье — на Бетонном кольце столкнулись два легковых автомобиля. Один из водителей не справился с управлением и вылетел на «встречку». Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду искореженного железа.

Очевидцы сообщают о минимум двух погибших.

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