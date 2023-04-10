Жесткое ДТП в Подмосковье унесло жизни двух человек

Смертельная авария в Подмосковье — на Бетонном кольце столкнулись два легковых автомобиля. Один из водителей не справился с управлением и вылетел на «встречку». Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду искореженного железа.

Очевидцы сообщают о минимум двух погибших.