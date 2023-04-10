Сотни человек наблюдали за премьерным разводом мостов в Петербурге

Петербуржцы теперь снова сверяются с графиком разводки мостов. А сотни человек ночью отказались от сна ради впечатлений. Зрители собралась в самом сердце города, чтобы посмотреть на премьерный развод. Первым свои «крылья» расправил Дворцовый мост. Романтики в атмосферу добавила Луна, которая казалась особенно большой и яркой.

Кроме Дворцового, ночью развели еще два моста — Благовещенский и Володарский. Полноценному старту навигации пока мешает ледоход, но на реках и каналах уже появились первые прогулочные кораблики. Катера лавируют между льдинами. А экстремалы используют их вместо плавсредств. Как, например, петербуржец, который устроил по Неве вояж на ледяном плоту.

Самые бесстрашные вышли на тонкий лед, чтобы полюбоваться закатом. Люди продолжают рисковать, несмотря на запрещающие знаки и рейды спасателей.