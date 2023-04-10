Россияне оказались в миллионных долгах, вложившись в «перспективный» стартап

Миллионные долги вместо баснословных прибылей. Десятки вкладчиков лишились крупных сумм после того, как инвестировали в якобы перспективный стартап — завод электромобилей. Инвесторов принимали в роскошных офисах, дарили дорогие подарки и обещали невероятные проценты. Чем все обернулось на деле, увидел корреспондент «Известий» Михаил Емелин.

Так, с транспарантами и кипой жалоб обманутые вкладчики ходят по различным инстанциям уже давно. Пострадавшие требуют наказать владельцев сомнительного инвестиционного проекта, в который они вложили миллионы.

Москва, Татарстан, Башкирия и даже Сахалин. Десятки людей по всей стране инвестировали средства в фирму «Независимость» под внушительные проценты, которые пообещать не сможет ни один банк. Тем, кого такое уникальное предложение смущало, предоставляли гарантии. С кем-то заключали договоры, кому-то выдавали векселя. Настоящие.

Многих клиентов подкупил амбициозный проект — первый отечественный завод электромобилей. Якобы запуск перспективного производства должен был приумножить инвестиции в разы уже через год. Люди поверили.

Инвесторов принимали в роскошных офисах, приглашали в рестораны, на конференции и обучение. Показывали договоры с зарубежными партнерами. А тем, кто инвестировал в «Независимость» миллионы, делали дорогие подарки.

«Дарил пакетик с алмазом. Настоящим. Все это вручалось в залах. Были концерты, проводились презентации», — рассказала пострадавшая Марина Семенова.

В какой-то момент торжества закончились, а руководители инвестиционной компании перестали выходить на связь. О том, что проект рухнул, многие узнали из соцсетей.

Дмитрий Зализняк — генеральный директор «Независимости». Именно он обещал богатую жизнь и электромобиль каждому. Преподаватель автомобильного факультета из Татарстана лично ему отдал 700 тысяч. В итоге ни денег, ни машины.

«Обещал тем, кто проинвестирует 700 тысяч рублей, за полгода поставить электромобили. Согласился. Хотел очень продемонстрировать это студентам. Была заинтересованность в связи с моей профессиональной деятельностью», — объяснил мужчина.

Зализняк давно в сфере финансов. Сначала работал в одном из крупнейших банков страны, затем ушел в бизнес, а после стал заниматься инвестициями. Участвовал в международных форумах, где презентовал свои проекты. Человек мира, по собственному признанию, оставил десятки вкладчиков без денег и без квартир с помощью сообщников, уверяют пострадавшие. И даже показывают их лица и называют имена.

«Кромов. Зализняк всегда говорил, что он советуется с ним и что есть человек, у которого как бы все схвачено в структурах власти, есть крыша», — показала пострадавшая Валентина Костенко.

Мы не раз пытались связаться и с Кромовым, и с Зализняком, но их телефоны были недоступны. Зато нам удалось найти Людмилу Мазыленко. Она тоже обладательница престижной награды. Правда в области строительства. Бизнесвумен даже печатали на обложках журналов, пока она не попала в СИЗО как фигурант уголовного дела по статье «мошенничество». После занялась инвестициями. И, похоже, взялась за старое. Сейчас она активно привлекает вкладчиков в очередной странный инвестиционный проект.

Мы представились вкладчиками, которые готовы инвестировать в ее идею. Людмила Мазыленко и ее бизнес-партнер согласилась с нами встретиться. Они предложили сорвать куш на перепродаже квартир и криптовалюте. Парочка очень громко говорила о своем проекте, но почему-то умолчала о том, что сайт брокера, через который нам нужно было производить платежи, имеет признаки финансовой пирамиды. По крайней мере так говорится на сайте Центробанка. Мы попросили предпринимательницу объясниться, но она ушла от ответа.

Отвечать ей придется уже не журналистам, а правоохранителям. Вкладчики вновь планируют писать заявления в полицию, на этот раз коллективные. И не только на Мазыленко, но и на руководителей инвестиционной компании, ведь вместо финансовой независимости вкладчики получили миллионные долги.