Миллионы тюльпанов и нарциссов: как цветет «неземной» сад в Нидерландах

Всемирноизвестный парк уже открыл двери для желающих полюбоваться захватывающими видами.

В удивительном саду Кекенхоф в Нидерландах наступила настоящая весна. Миллионы тюльпанов, нарциссов и других цветов расцвели, и всемирно известный парк открыл свои двери для посетителей.

На площади более 32 гектаров растут уникальные растения, выращенные голландскими фермерами. Но главной достопримечательностью сада традиционно становятся тюльпаны, там высажено более 800 сортов. Ежегодно парк посещают сотни тысяч туристов, чтобы полюбоваться захватывающим видом.