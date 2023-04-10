Старый люберецкий инвалид убивал женщин для траты их денег на игровые автоматы

Предприниматель по имени Наталья из Люберец исчезла в 2005 году. Женщина владела сетью торговых киосков, имела две приличные квартиры, два автомобиля и даже успела начать стройку загородного дома. В последний раз ее видели соседи: гражданка села в машину и уехала по делам. После этого — как след простыл.

Родные понимали, что одинокая и богатая женщина не могла испариться в воздухе, в ее загадочной пропаже явно что-то нечисто. Что именно произошло в то время, стало известно только через 17 лет, в начале 2022 года.

Полиция поймала старика, проживающего на соседней улице. Именно его обвинили в убийстве бизнес-вумен в 2005 году. Это был 68-летний Виктор, способный передвигаться только с ходунками. Казалось бы, причем тут пенсионер?

Безобидный одноклассник

Как сообщает издание KP.RU, есть еще одна пропавшая женщина из Люберец — Татьяна. У нее во владении было три магазина одежды. Она исчезла также внезапно и навсегда, как и Наталья — в последний день отправилась за товаром в Беларуссию. После этого леди никто не видел.

При этом Наталья и Татьяна не были связаны друг с другом, общих знакомых не имели, да и жили в разных частях Люберец. Когда в середине нулевых стали выяснять обстоятельства их пропажи, то никаких точек соприкосновения найдено не было.

Дело оставалось не раскрытым до наших дней, пока сотрудники Следственного комитета не стали вновь поднимать старые дела по приказу главы СК Александра Бастрыкина.

Как сообщила следователь Следственного отдела города Люберцы ГСУ СК РФ по Московской области Ирина Буйнова, расследование исчезновения Натальи тоже возобновилось. Всех очевидцев снова вызвали на допросы, а также просмотрели все похожие дела. Именно тогда сыщик заметила важную деталь: вышеуказанный Виктор был свидетелем как по делу Натальи, так и по делу Татьяны. Почему? Дочь Натальи Анна заявила, что «дядя Витя» учился в одном классе с ее пропавшей мамой.

Как выяснилось, этот «дядя Витя» официально числился безработным, но, по словам знакомых, иногда подрабатывал таксистом. Анна объяснила, что мама многие годы не общалась с Виктором, но за несколько месяцев до ее пропажи забытый одноклассник вдруг появился на горизонте.

Западня

В те годы девушка выходила замуж, а мама хотела подарить наследнице квартиру в честь знаменательного события. Именно Виктор помогал с подарком. Когда торжество было отпраздновано, мать Анны резко исчезла. Именно после этого «дядя Витя» как-то странно забеспокоился.

«Он звонил каждый день, иногда приезжал — спрашивал, что известно о маме, что говорит полиция. Так переживал!» — рассказала женщина.

Однако «переживания» мужчины были наигранными. Вероятно, тот имел скрытый умысел — заманить дочь исчезнувшей барышни в ловушку, убить и ограбить. Однажды он позвонил горюющей наследнице и с радостью заявил, что «Наташа вернулась». Якобы в ее квартире горел свет, нужно скорее приезжать.

К счастью, возможный план не удался. Муж Анны пришел с работы пораньше и пошел в дом тещи вместе с супругой. Увы, свет не горел, в квартире никого не оказалась — надежда погасла. Тут до женщины дошло, что могло случиться страшное.

«Дядя Витя знал, что вечерам я сижу одна. Самый быстрый путь к дому мамы от нас — через лесок. Дорожка есть, но в то время она не освещалась и в леске время от времени то грабили кого-то, то убивали. Побеги я тогда к маме одна… Словом, я поняла, что Паркалов меня просто выманивал», — заявил она.

Также было еще одно неприятное совпадение. Родные заказали детализацию звонков исчезнувшей. Оказывается, в день ее пропажи «дядя Витя» звонил десятки раз. Ответ последовал только на последний звонок.

Не пойман — не вор

В феврале прошлого года Виктора задержали. Сначала пенсионер был буйным, свидетелей на очных ставках «принимал» за незнакомцев. Однако следователь Ирина Буйнова объяснила, что пойманный дедушка не так прост.

Оказывается, только на момент задержания «дядя Витя» имел инвалидность. В конце нулевых получил восемь лет за убийство предпринимателя в Егорьевске Московской области. Поговаривают, что мужчина застрелил бизнесмена за городом, чтобы заполучить его дорогой автомобиль. Примечательно, что иномарку он продал в 20 раз дешевле настоящей стоимости. Вероятно, из-за отсутствия документов на нее.

В тюрьме убийцу избили, сломали ногу. Потом заключенный перенес инсульт. Недуг оказался слишком серьезным, больше Виктор не мог передвигаться без посторонней помощи, поэтому получил инвалидность.

«Судя по всему, изначально он был уверен, что вскоре его отпустят — инвалид, пожилой, старые уголовные дела <…> Но после первых суток в изоляторе временного содержания стал давать признательные показания, рассказал, как убил женщин и где оставил трупы», — объяснила следователь.

Неопознанные

Виктор признался, что Наталью убил ради ее дорогой машины и суммы, которую она имела при себе. Способ убийства выбрал жестокий — удушье. Тело выбросил на границе Московской и Рязанской областей. Машину продал благодаря фальшивой доверенности за три тысячи долларов.

А что касается Татьяны, то он шесть месяцев работал ее водителем. Летом 2006 года повез в Белоруссию за товаром, а на обратном пути резко повернул в лес, где и застрелил жертву. К обеим машинам убитой «начальницы» имел доступ, поэтому быстро продал по уже привычной схеме.

Примечательно, что тела обеих убитых давно были найдены, причем в тех же местах, о которых сообщил «дядя Витя». Просто тогда их не опознали. Личности жертв подтвердила экспертиза ДНК.

Азартные игры

Стоит отметить, что украденные деньги так и не осчастливили подозреваемого. Знакомые Виктора рассказали, что он постоянно был рядом с игровыми автоматами. Возможно, именно на них он потратил всю воровскую добычу. Когда мужчина вышел из тюрьмы, то жил на пособие по инвалидности и комфортно устроился на шее супруги и падчерицы.

После задержания Виктору выдвинули обвинения по статье «Убийство двух и более лиц». Срок за такое преступление можно получить очень большой, чуть ли ни на всю жизнь. Однако до вынесения приговора мужчина так и не дожил — умер в СИЗО от инфаркта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пенсионер-рецидивист жестоко убил и расчленил соцработницу в Приморском крае.