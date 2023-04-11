Елена Подкаминская: я готова соглашаться на авантюры ради профессии

Елена Подкаминская готова на авантюры ради актерской профессии. Об этом она рассказала на первой Премии Гильдии кастинг-директоров.

По словам артистки, у некоторых режиссеров она ассоциируется лишь как комедийная актриса из-за ее участия в таких популярных и узнаваемых проектах, как «Кухня», «ИП Пирогова», «Жена олигарха». Тем не менее Подкаминской интересно раскрываться и в драматическом направлении.

«В комедийном проекте я люблю найти драматическую пронзительную ноту, которая говорит о душе человека, о его боли, о его проблеме внутренней», — делится актриса.

В декабре прошлого года вышел фильм с участием Елены Подкаминской «На выдохе». По сюжету она играет мать подростка-инвалида, которая разрывается между работой на рыбном заводе и семьей. По признанию артистки, у съемочной группы было не так много профессионального опыта, однако это ее не остановило, и она решила принять участие в кинокартине.

«Для меня этот проект был как шанс. Именно драматический мой шанс. Я готова соглашаться на авантюры, лишь бы такое кино в моей жизни случалось», — делится актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Подкаминская не хочет, чтобы ее дети стали актерами.