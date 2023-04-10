Звезда «Кухни» Елена Подкаминская: надеюсь, дети не пойдут по моим стопам

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 34

Актриса воспитывает двоих дочек: 12-летнюю Полину и пятилетнюю Еву, а также трехлетнего сына Александра.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Елена Подкаминская не хочет, чтобы ее дети в будущем стали актерами. Об этом она рассказала на первой Премии Гильдии кастинг-директоров.

По словам Подкаминской, ее дети очень артистичны, тем не менее она не горит желанием, чтобы они шли по ее стопам. Актерская профессия очень зависимая, успех в которой обуславливается удачей и везением.

«Мне хочется, чтобы профессию, которую они получили, была более самодостаточная. Они могли бы раскрыться в ней так, как им самим дано. А не потому что в них поверили или не поверили. Увидели. Позвали. Но, конечно, в каждой работе есть такой этап», — объясняет артистка.

По признанию Подкаминской, после окончания Театрального института имени Щукина она долгое время не снималась в кино. Лишь раз в год актриса могла промелькнуть в не особо значимом проекте.

«Это было редко и не то что бы сильно метко. И очень скромно мы жили», — рассказывает артистка.

В трудные времена Елену Подкаминскую спасала работа в театре, где она много репетировала и раскрывала свой творческий потенциал. К тому же, по словам артистки, любовь к своему ремеслу не позволяла ей сдаться и опустить руки.

«Я ничего не умею делать другого. Мысли о том, чтобы поменять профессию, никогда не было. Было желание работать», — рассказывает актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, как Подкаминская проходит кастинги.

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