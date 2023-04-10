NBC: «умные» бомбы США могут сбоить из-за российской системы РЭБ

В США расследуют, что могло стать причиной сбоя в работе систем наведения «умных» бомб JDAM, который произошел в зоне спецоперации на Украине. Американские эксперты выделяют несколько факторов, среди которых — действия ВС РФ. Об этом телеканал NBC News сообщает со ссылкой на секретные документы Пентагона, слитые в интернет.

По данным ресурса, в бумагах с пометкой «секретно» рассматриваются возможные причины, которые нарушают работу украинских бомбы, оснащенных системами наведения американского производства JDAM. В документе также уточняется, что сбои последнее время происходят все чаще.

«Предполагается, что взрыватели бомб не настроены должным образом и что могут быть проблемы с сигналом GPS, которые могут быть вызваны действиями российских глушилок», — говорится в сообщении NBS.

Утечка секретной информации Пентагона произошла 6 апреля. В слитых документах содержались данные США и НАТО о контрнаступлении ВСУ. Также из бумаг стало известно о слежке американских спецслужб за президентом Украины Владимиром Зеленским. Власти Украины назвали документы фейком.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле прокомментировали слухи о причастности России к сливу секретных документов Пентагона.