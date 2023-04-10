Российские бойцы устроили штурм по позициям боевиков ВСУ под Кременной

ВСУ сейчас пытаются прорвать оборону в районе Кременной в ЛНР. Однако все атаки захлебываются. Наши войска отбрасывают противника на исходные позиции. Пехоту поддерживают танки. Корреспондент «Известий» Денис Кулага ведет репортаж с передовой под разрывы вражеских снарядов.

«Вот такая здесь система траншей и окопов, повсюду бойницы, на посту наши военнослужащие. Вот и здесь наши ребята. Прикрывают передний рубеж», — говорит журналист.

Где-то до противника 300 метров, где-то не больше 100.

«Ну, примерно, вот белый песок, это крайняя их точка», — рассказывает российский боец.

Наблюдательные посты также прикрывают работу наших разведчиков. Они проявляют феноменальное хладнокровие — рядом рвутся снаряды, но они продолжают свою работу

«Сложно понять, передает ли камера или нет, но вот поднимается густой дым. Только недавно сюда прилетел снаряд. А вот и еще один снаряд прилетел. Живы, здоровы. Так, что-то не очень. Начали ВСУ бить прицельно», — говорит корреспондент.

Еще мгновение и снова удар.

«Долго не посидишь, чуть отошли на приличное расстояние и снова удар. И удар точно в ту сторону, где мы работали», — говорит журналист.

Разведчики занимают более безопасное место. Их главная задача — скорректировать работу танка по вражескому окопу. На позициях ВСУ наблюдается высокая активность, необходимо отбить этот участок.

«Чуть-чуть выше! Прицел чуть-чуть выше, Свят, прицел чуть-чуть выше!» — говорят бойцы.

«За работай танка приходится наблюдать вот так из укрытия, близко не подойти, потому что дорога пристрелена. При этом слышно, что ВСУ постоянно наносят такие беспокоящие удары», — рассказывает журналист.

Один экипаж почти со ста метров прямой наводкой уничтожает укрепления и личный состав ВСУ. Такие удары не оставляют и шанса противнику. С другого фланга работу танка прикрывает еще один экипаж. Рядом с боевой машиной разрываются вражеские снаряды, но пока работа не выполнена, танкисты героически продолжают биться на этом участке фронта.

Экипаж самоотверженно продолжает огневую работу. Дорога для нашей пехоты полностью расчищена, танки покидают огневую.

«После крепкого наката артиллерии со стороны ВСУ мы слышим, как работает стрелковые орудия. Это наши бойцы пытаются штурмовать очередной укрепрайон. Ну, в принципе, это вот такие окопы, только украинской стороны», — рассказывает журналист.