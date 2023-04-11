Жителей Усть-Камчатского района призвали не покидать дома после извержения вулкана Шивелуч

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 38

Выброс вулканического пепла произошел на высоту 20 километров. Объявлен красный код авиаопасности.

Фото, видео: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН / ГУ МЧС РФ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ; 5-tv.ru

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Жителей трех муниципальных районов Камчатки просят не покидать дома, пока объявлен наивысший красный уровень авиационной опасности. Впервые за семь лет в Усть-Камчатском муниципальном районе произошел мощный пепловый выброс на вулкане Шивелуч, который распространился на несколько населенных пунктах.

Как рассказал начальник ГУ МЧС РФ по региону Игорь Михно, уже проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям, приняты все необходимые решения.

«В превентивных целях закрыты все образовательные учреждения, перекрыты дороги местного значения. В постоянном режиме работают пункты выдачи масок населению. Главным управлением МЧС РФ по Камчатскому краю организовано взаимодействие с правительством, администрацией муниципального района, министерством здравоохранения и МЧС края, а также с заинтересованными ведомствами и органами власти», — пояснил Михно.

В районе происшествия — раннее утро, однако небо затянуто пеплом, и солнечного света не разглядеть. По словам главы МЧС региона, к месту происшествия направлена рабочая группа из представителей региональных и федеральных ведомств, которая будет осуществлять координацию дальнейших действий. Как отметил Игорь Михно, прогноз погоды и направление ветра на данный момент не сулят скорого прояснения — угроза нависла также над Быстринским и Мильковским муниципальными районами, туда вскоре также могут прийти пепельные «снегопады».

«Мы рекомендуем населению воздержаться выходить на улицу и переждать эти моменты дома. Вулкану Шивелуч присвоен красный код авиационной опасности, поэтому организовано также взаимодействие с агентством по туризму Камчатского края во избежание прибытия туда туристических групп», — заявил Михно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как камчатские ученые спасали свои жизни во время извержения вулкана Безымянный. Исследователи подошли к нему очень близко, не ожидая, что мощность окажется максимальной — небо затянуло пеленой пепла, на головы посыпались камни, людям пришлось сооружать укрытия из подручных материалов.

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