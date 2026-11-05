Стендап-комика Рассела Брэнда признали виновным в нескольких изнасилованиях

Британского комика Рассела Брэнда признали виновным в серии изнасилований

Британского стендап-комика, актера и телеведущего Рассела Брэнда признали виновным по ряду обвинений в сексуальных преступлениях. Об этом сообщается в материале Daily Mail.

Присяжные обсуждали дело 8,5 часа. Брэнд оправдан лишь по двум пунктам обвинения в изнасиловании и одному — в попытке домогательств. Среди доказанных эпизодов — приставания к сотруднице MTV на вечеринке в баре в Сохо в 2004 году, сексуальное насилие над сотрудницей Capital Radio в 2005 году и над сотрудницей Channel 4 во время принудительного массажа в 2009-м.

Кроме того, 51-летнего Рассела признали виновным в изнасиловании 21-летней поклонницы после концерта в Hammersmith Apollo в 2009 году. Жена Брэнда Лора Галлахер присутствовала на процессе и давала показания в его защиту. Она заплакала при оглашении вердикта.

Брэнд начал карьеру в стендапе, а известность получил в начале 2000-х как ведущий шоу Big Brother's Big Mouth на Channel 4. Позже он вел программы на BBC и снимался в Голливуде — в частности, в фильмах «Забыть Сару Маршалл» и «Побег из Вегаса». В 2010 году он женился на певице Кэти Перри, но брак распался уже через 14 месяцев.

В 2008 году Брэнд оказался в центре скандала Sachsgate: вместе с Джонатаном Россом он оставил в эфире BBC грубые сообщения для актера Эндрю Сакса, после чего покинул радиостанцию. Позже он отошел от мейнстримных медиа, переехал в США и занялся YouTube-контентом, где смешивал темы здоровья, конспирологии и религии.

На суде Брэнд заявлял, что в молодости был «одержим сексом» и вел беспорядочную жизнь, но никогда не принуждал женщин против их воли. Прокурор, в свою очередь, назвал его «безжалостным, расчетливым и манипулятивным сексуальным хищником». Согласно показаниям, одну из жертв он бросил в крови, а другой во время насилия говорил: «Да ладно, не порть настроение».

Судья Джоэл Беннатан уже предупредил, что Брэнда ждет «значительный» тюремный срок, и заключил его под стражу до оглашения приговора, которое назначено на понедельник. Помимо этого, лондонская полиция сообщила, что Брэнда допрашивали еще по двум обвинениям в изнасиловании, и материалы переданы прокуратуре. Против него также подан гражданский иск в США.

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