И день превратился в ночь: извержение вулкана Шивелуч может привести к катастрофе

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Извержение вулкана Шивелуч может привести к катастрофе

Фото, видео: www.globallookpress.com / kamgov.ru; 5-tv.ru

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Местные жители в шоке от происходящего. У многих появились проблемы со здоровьем.

Главная новость последних часов — масштабное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке. Огнедышащая гора выбросила пепел на огромную высоту. Гигантская туча тут же растянулась на сотни километров и накрыла несколько населенных пунктов. Остановился транспорт. Нарушено электроснабжение. Людей просят не выходить из домов. Снег в регионе стал черным. За происходящим следит корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

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