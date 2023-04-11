Надежный щит: как расчеты ЗРК «Бук» обеспечивают защиту российским подразделениям

Попытки украинских боевиков атаковать — обречены на провал. Пробить купал практически невозможно.

Надежный щит от нападения с воздуха нашим военным обеспечивают зенитные ракетные комплексы (ЗРК). Системы буквально знают воздушного врага в лицо, а ракеты способны за несколько секунд проделать путь в десятки километров. Важно лишь своевременно принять единственно правильное решение. Насколько это бывает сложно, выяснил корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

«ЗРК «Бук-М3 заступает на дежурство уже вышел на огневую позицию будет мониторить воздушное пространство полностью выявлять цели захватывать их и уже от противника будет зависеть отработает он сегодня пуск или нет», — рассказывает журналист.

Это они создают купол над мирными городами, прикрывают небо от ракет неонацистов, которые пачками летят в глубокий тыл. Жителей спасают только перехваты в воздухе. Зона обнаружения целей — 120 километров, поражения — 70. На счету этого расчета ЗРК уже сбитые вертолет и самолет противника.

«Хороший самолет противника — когда на земле догорающий самолет», — говорят бойцы.

И больше 50 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) — HIMARS, «Ольха» и «Точка-У», видно расчету уже пришлось отработать, перекатывается с одним пустым пусковым контейнером.

«Расчет „Бук-М3“ меняет позицию делают в целях безопасности каждые два часа потому что их точку дислокации могут выявить боевики ВСУ, а для них наши расчёты ПВО самая лакомая цель, потому что именно они портят планы неонацистов», — рассказывает журналист.

По словам бойцов, ВСУ пытаются обманывать наше ПВО. Сначала запускают несколько ракет «Ольха», а затем HIMARS. Чтобы не успели среагировать на все цели. Но к этому наши уже привыкли и уничтожают все, что летит со стороны боевиков.

«Точки-У стали сюда намного меньше наносить огневое поражение. В основном (прилетает из. — Прим. ред.) HIMARS и „Ольха“. HIMARS (сбивали. — Прим. ред.) вчера. Была одна цель — отразили ее. Цель уже стала однозначно отрабатываемой», — рассказывает командир зенитно-ракетного подразделения ЮВО с позывным «Тайфун».

Каждый расчет может одновременно сопровождать до 12 воздушных целей. И передавать их на уничтожение другим ЗРК.

«Если идут HIMARS, там идет время на доли секунды на принятие решения. Спать нельзя — скорость большая у них, высоты большие. И на нас возлагается большая ответственность», — рассказывает командир зенитно-ракетного подразделения ЮВО с позывным «Алексей».

«А это одна из самых важных машин ПВО — самоходный командный пункт управления. Именно сюда поступают все данные с ЗРК, которые дежурят в этом секторе. Это не две и три, и даже не пять машин. Что видят они, то видят и здесь — и принимают молниеносные решения об уничтожении цели», — рассказывает журналист.

Дежурства круглосуточные. В сутки в среднем в эту зону заходят по пять-шесть ракет противника — все видны на экране.

Купол, который они создают, говорят пробить практически невозможно. Ведь за ними стоит следующий эшелон — и цель в любом случае будет поражена.