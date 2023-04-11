Екатерина Шпица попала под капельницу после тяжелой работы

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Алексей Панков
Алексей Панков 54

Актриса рассказала, где находится сейчас и почему.

Екатерина Шпица попала под капельницу после тяжелой работы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Екатерина Шпица отправилась в санаторий. Об этом актриса рассказала в личном блоге. По словам девушки, ей понадобились оздоровительные процедуры после съемочной смены в новом сезоне отечественного сериала.

«Сделала массаж, полезную капельницу и полистала интересную книгу по неврологии», — написала актриса.

Екатерина Шпица отправилась в санаторийЕкатерина Шпица отправилась в санаторий. Фото:Instagram* / katerinashpitsa

На снимке можно заметить, что девушка лежит в палате, делая капельницу. При этом на ее лице нет каких-либо признаков болезни. Никаких других подробностей о собственном здоровье актриса раскрывать не стала. Пока нет информации, каким именно обстоятельством вызвана поездка в дом отдыха.

Несколько лет назад девушка признавалась, что испытывает проблем со спиной. По словам актрисы, в детстве она пренебрегла диагнозом «сколиоз», поэтому сейчас «любая травма может спровоцировать запуск очень неприятных механизмов».

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Толкалина едва не пострадала во время спектакля. На сцене в городе Лимассол начался пожар.

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