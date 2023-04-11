Отвергнутый любовник из мести попытался уложить свою бывшую в наркоцентр Барнаула

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 39

Пара встречалась целых два года, но у женщины со временем чувства остыли.

Отвергнутый любовник из мести попытался уложить свою бывшую в наркоцентр Барнаула

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Читайте нас в: Дзен Новости

Женская месть иногда в подметки не годится мужской, особенно, когда приходится мириться с поражением. Это на днях доказал отвергнутый житель Барнаула, который насильно пытался упечь бывшую возлюбленную в реабилитационный центр.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина и женщина встречались около двух лет, но со временем отношения сошли на нет. Вероятно, именно у 34-летней представительницы прекрасного пола остыли чувства к избраннику. Но у того на любимую были серьезные планы и так просто отступать он не собирался. После последней попытки женщины дать ему от ворот поворот, он разработал план мести.

В него он посвятил двух своих приятелей, которые не смогли оставить брошенного товарища в беде. На них-то несчастный и возложил главную миссию — похитить любимую и поместить ее в реабилитационный центр. Тем более, что один из друзей имел для это все ресурсы, так как работал там воспитателем.

И вот, пару дней назад, 9 апреля, женщина вернулась домой и увидела там нежеланного гостя, бывшего. Тот поставил ее перед выбором: не хочешь встречаться по-хорошему — будет по-плохому. После в квартиру зашли те самые товарищи, насильно взяли пленницу под руки и посадили в машину. Автомобиль держал путь как раз в тот самый реабилитационный центр с наркологическим профилем.

К счастью, довести план до конца злоумышленникам так и не удалось, на помощь пленнице в тот же день подоспели сотрудники полиции и освободили ее, а мужчин — задержали. Сам же герой-любовник пока еще находится на свободе и разыскивается полицией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что старый люберецкий инвалид убивал женщин и тратил их деньги на игровые автоматы.

+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
81.74
-0.66 89.17
-1.12
С бодрым настроем: китайский совет дня на вторник, 11 апреля

Последние новости

15:12
Эмоциональное выгорание: почему любимая работа превращается в каторгу?
15:04
Генпрокуратуру призвали возбудить дело о госизмене в отношении Лии Ахеджаковой
15:00
«Чтобы ежики в животе кололись!» — Алексей Романоф о создании группы «Винтаж», Лолите и качественной музыке
14:52
«Выкурить тонну сигарет»: может ли вулканический пепел с Камчатки убить человека?
14:50
Смерть оставляет следы: эксперт по уборке квартир рассказал о влиянии трупного запаха на человека
14:39
И день превратился в ночь: извержение вулкана Шивелуч может привести к катастрофе

Сейчас читают

«На дух не выносила»: подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна
Депутат Госдумы Бутина: дело против Трампа сделает его президентом США
Впереди планеты всей: российские ученые совершили прорыв в атомной энергетике
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2