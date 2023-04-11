В Минздраве ответили на слухи снизить возрастной порог для ЭКО

В Минздраве России прокомментировали планы ограничить возраст женщин, собирающихся забеременеть при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Такая идея прозвучала от экспертов за круглым столом в Совете Федерации, однако будущим мамам переживать не о чем, заверила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Наталья Долгушина.

В интервью «Российской газете» она пояснила, что в законодательстве РФ не прописан предельный репродуктивный возраст женщины, и есть задача восполнить этот пробел. К примеру, в рекомендациях ВОЗ он составляет 49 лет — не исключено, что на него и будут ориентироваться при разработке законов. Но это не означает, что готовится решение о снижении возраста пациенток, отметила Долгушина.

Напротив, подчеркнула врач, именно благодаря ЭКО у женщин старше 40 лет есть шансы родить здорового ребенка, без генетических отклонений. Дело в том, пояснила она, что все эмбрионы проходят специальную проверку, и для подсадки отбирается только качественный материал.

При этом президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак выразил более скептическую точку зрения насчет возможностей экстракорпорального оплодотворения. По его мнению, 35–40 лет — это максимальный возраст для беременности. Женщины старше, считает он, рискуют родить ребенка с генетическими нарушениями. Кроме того, велики шансы, что вынашивание малыша будет протекать с осложнениями.

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