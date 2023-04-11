Константин Крюков раскрыл свое отношение к пытающимся конкурировать с ним актерам

Артист поделился особенностями профессии.

Российский актер Константин Крюков рассказал о своем отношении к коллегам, пытающимся с ним конкурировать. Комментарий он дал 5-tv.ru на первой Премии Гильдии кастинг-директоров.

«Мы все к этому привыкли. Мы все так или иначе друг другу конкуренты. И большинство артистов так ярко на это не реагирует. Потому что частенько при этом мы дружим и как-то нас, наверное, это так не задевает», — отметил Константи Крюков.

По мнению артиста, чем у актера больше опыта, тем спокойнее он относится к подобным нюансам и воспринимает происходящее как издержки профессии.

«Конечно, так часто бывает, что ты видишь либо партнера, либо кого-то, кто пришел пробоваться до или после тебя на твою же роль. Это нормально», — подытожил Константин Крюков.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла первая Национальная премия кастинг-директоров.