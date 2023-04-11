Дочь Толкалиной и Кончаловского показала фото без одежды: «Имею право»

Мария Михалкова-Кончаловская объяснила, зачем в ее блоге появляется провокационный контент.

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского — 21-летняя Мария Михалкова-Кончаловская — опубликовала в личном блоге фотографию без одежды. Девушка заявила, что в подобном контенте не видит ничего предосудительного, только красоту. С таким подходом, к слову, полностью согласна ее звездная мама, которая тоже любит удивлять поклонников откровенными кадрами.

Родители Марии Михалковой-Кончаловской расстались пять лет назад, хотя по слухам, отношения прекратились намного раньше. Знаменитости не были официальными супругами. Наследница артистов живет отдельно, ведет популярный блог, в котором рассказывает о своем творчестве - она художница и модель. Примечательно, что ребенком Мария была крупным. Она похудела, по собственным словам, на 30 килограммов, а недавно страдала булимией.

Сегодня Михалкова-Кончаловская восхищает фолловеров хрупкостью фигуры, эффектными татуировками, смелыми экспериментами. Так, художница легко попрощалась с копной кудрявых волос, теперь носит мальчишескую стрижку. И с той же легкостью раздевается перед камерой.

Мария Михалкова-Кончаловская, как и ее мама, не боится показаться чересчур откровенной. Instagram* / welcometomaria

«Я добросовестный пользователь, имею право. Солнце потому что падает красиво», — прокомментировала откровенный кадр Мария.

Поклонники обратили внимание, что дочь именитых артистов немного поправилась. Некоторые из них не постеснялись сообщить об этом девушке, а также спросить, сколько она сейчас весит. Михалкова-Кончаловская осекла хамские, по ее мнению, комментарии, но все же призналась, что действительно набрала пять килограммов. И заметила, что невежливо задавать подобные вопросы. Очевидно, упреки за «голые» фото звездная наследница тоже считает лишними. Стоит отметить, девушка и маму защищает от критиков, отстаивая право женщины на самовыражение языком голого тела.

Тем, у кого не получается наслаждаться нагой красотой, сама Любовь Толкалина советует зажмуриться и скорее листать ленту дальше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Толкалина чуть не сгорела на сцене.

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