Белый дом престарелых: Байден похвастался съеденной порцией и показал пустую тарелку

Подробностями жизни президента США поделился координатор по СОVID-19 Ашиш Джха.

Джо Байдена как будто не сильно волнуют обстоятельства утечки секретных документов Пентагона. Главное, что лидер нации вовремя ест и спит.

Пресс-конференции в Белом доме все чаще напоминают утренники в доме престарелых, на которых постояльцы хвалятся не слишком страшными диагнозами. Именно так про президента США сказал координатор администрации, отвечающий за COVID-19.

«Президент хорошо себя чувствует. Он отлично выспался. Он скушал весь свой завтрак и обед. Полностью. И показал мне пустую тарелку», — сообщил координатор Белого дома по COVID-19 Ашиш Джха.

Однако не все так легкомысленно относятся к утечке документов Пентагона. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Южной Корее на нее резко отреагировали, так как вскрылось, что США за ней следят.