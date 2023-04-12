Белый дом престарелых: Байден похвастался съеденной порцией и показал пустую тарелку
Джо Байден похвастался перед координатором Белого дома пустой тарелкой
Фото, видео: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia; 5-tv.ru
Подробностями жизни президента США поделился координатор по СОVID-19 Ашиш Джха.
Джо Байдена как будто не сильно волнуют обстоятельства утечки секретных документов Пентагона. Главное, что лидер нации вовремя ест и спит.
Пресс-конференции в Белом доме все чаще напоминают утренники в доме престарелых, на которых постояльцы хвалятся не слишком страшными диагнозами. Именно так про президента США сказал координатор администрации, отвечающий за COVID-19.
«Президент хорошо себя чувствует. Он отлично выспался. Он скушал весь свой завтрак и обед. Полностью. И показал мне пустую тарелку», — сообщил координатор Белого дома по COVID-19 Ашиш Джха.
Однако не все так легкомысленно относятся к утечке документов Пентагона. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Южной Корее на нее резко отреагировали, так как вскрылось, что США за ней следят.
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