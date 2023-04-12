«Родился в рубашке»: москвич рассказал о падении бездомного на его кроху-сына

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Отец рассказал о состоянии двухлетнего сына, на которого упал бездомный в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Двухлетний мальчик в момент происшествия находился в коляске. Она и спасла ему жизнь.

Двухлетний ребенок едва не погиб в одном из самых оживленных мест Москвы — на Площади трех вокзалов. На коляску с малышом с четырехметровой высоты рухнул нетрезвый бездомный мужчина. Он сидел на парапете подземного перехода, в какой-то момент потерял равновесие и сорвался вниз на коляску с ребенком, которую как раз спускали родители. Мальчика госпитализировали. У него черепно-мозговая травма и сотрясение.

«Ребенок живой — это самое главное. Коляска смягчила все удары, при падении она сложилась. Как говорится, родился в рубашке», — рассказал отец пострадавшего ребенка Дмитрий Тихонов.

Виновника уже привлекли к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде и арестовали на десять суток. Родители травмированного малыша также написали заявление в полицию.

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«Родился в рубашке»: москвич рассказал о падении бездомного на его кроху-сына

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