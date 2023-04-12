Немцы попросили Россию о помощи после новых требований Украины по оружию

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 38

Рядовых граждан ФРГ возмутили требования Андрея Мельника об истребителях и подводных лодках для киевского режима.

Немцы попросили Россию о помощи после новых требований Украины по оружию

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ulrich Wagner

Читайте нас в: Дзен Новости

Живущие в Германии пользователи Twitter призвали Россию помочь им после требования замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника дать киевскому режиму больше оружия.

Призыв Мельник опубликовал в том же сервисе микроблогов. Он потребовал от Берлина ускорить поставки танков, а также выслать на Украину истребители, боевые корабли и подводные лодки. Это вызвало у рядовых немцев бурю негодования, вылившуюся в насмешки в комментариях под постом замглавы украинского МИД.

«Как же хорошо было бы здесь без Мельника»;

«Тот, кто постоянно оскорбляет и обвиняет Германию не имеет права ничего просить. ФРГ ничего вам не должна!»

«Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку»;

«Видимо, только Россия может все это закончить», — написали пользователи на немецком языке.

В конце минувшей недели тысячи немцев вышли на улицы городов по всей Германии. Они участвовали в пасхальных маршах, призывая к остановке поставок оружия Украине и мирному урегулированию конфликта. Власти ФРГ же тем временем планируют продолжать накачивать киевский режим оружием. Даже во вред себе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкий генерал Майс признал ослабление армии Германии.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
82.18
0.44 89.73
0.56
Энергии раскочегарились: китайский совет дня на среду, 12 апреля

Последние новости

4:54
Михаил Ковальчук рассказал о создании мощнейшей инфраструктуры меганауки в РФ
4:27
Немцы попросили Россию о помощи после новых требований Украины по оружию
4:20
Интересные факты про космос, о которых вы не знали
4:00
Тайная свадьба? Андрей Чадов показал поклонникам молодую жену
3:33
Любопытный канадец залез в груду металлических шаров и не смог найти выход
3:15
Энергии раскочегарились: китайский совет дня на среду, 12 апреля

Сейчас читают

«На дух не выносила»: подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна
Игорь Левитас: о замысле США — новом государстве Укропольша и конце Европы
Константин Крюков раскрыл свое отношение к пытающимся конкурировать с ним актерам
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео