Живущие в Германии пользователи Twitter призвали Россию помочь им после требования замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника дать киевскому режиму больше оружия.

Призыв Мельник опубликовал в том же сервисе микроблогов. Он потребовал от Берлина ускорить поставки танков, а также выслать на Украину истребители, боевые корабли и подводные лодки. Это вызвало у рядовых немцев бурю негодования, вылившуюся в насмешки в комментариях под постом замглавы украинского МИД.

«Как же хорошо было бы здесь без Мельника»;

«Тот, кто постоянно оскорбляет и обвиняет Германию не имеет права ничего просить. ФРГ ничего вам не должна!»

«Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку»;

«Видимо, только Россия может все это закончить», — написали пользователи на немецком языке.

В конце минувшей недели тысячи немцев вышли на улицы городов по всей Германии. Они участвовали в пасхальных маршах, призывая к остановке поставок оружия Украине и мирному урегулированию конфликта. Власти ФРГ же тем временем планируют продолжать накачивать киевский режим оружием. Даже во вред себе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкий генерал Майс признал ослабление армии Германии.