Опубликовано видео с испытательным запуском баллистической ракеты под Астраханью
Учебная боевая часть ракеты успешно поразила цель, расположенную в Казахстане.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области российские военные провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Речь идет об испытаниях нового боевого оснащения для ракет.
В итоге военные успешно поразили цель, расположенную на полигоне в Казахстане. А пуск подтвердил правильность принятых технических решений.
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