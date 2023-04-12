От лаборатории до ведущего центра мира: Курчатовский институт празднует 80-летие

Знаменательная дата в истории отечественной науки — 80 лет исполнилось легендарному Курчатовскому институту. От секретной лаборатории на окраине Москвы до одного из ведущих научных центров мира. Ядерный щит страны, первые атомные электростанции, атомный флот. Современный список стратегических достижений впечатляет не меньше. О прошлом, настоящем и будущем — расскажет обозреватель «Известий» Алексей Лазуренко.

«Реактор среди нас, подводников-атомщиков, называем „горшок“. Горшочек, знаете, как в сказке: горшочек вари. Вот он для нас варит», — признался один из подводников.

И делает из подводной лодки типа «Борей» грозное оружие. Его реактор — совершенный механизм, вершина научной мысли.

«„Юрия Долгорукого“ можно назвать воплощением мечты отцов отечественного атомного проекта. Прямо вот здесь у него самые совершенные ракеты ядерной триады страны. А где-то в недрах бьется атомное сердце. То есть он одновременно стоит на страже государства и демонстрирует мощь его науки», — отмечает журналист.

В этом единстве главная суть 80-летней истории ведущего научного центра страны. Гений Курчатова сначала создал советскую ядерную бомбу — силу, которая и сегодня помогает сохранять мировой баланс. А потом поставил атом на службу миру. Его соратник Анатолий Александров — отец атомного флота. Портреты обоих висят в салоне капитана первого ледокола планеты.

Его потомки — флот атомных ледоколов, такой есть только у России. А последователи Курчатова и Александрова поднимают науку на принципиально новый уровень.

«За десять лет при полной поддержке президента и правительства мы создали новый Курчатовский институт XXI века. Наши предшественники решили, и сегодня мы продолжаем решать нашу безопасность с помощью ядерного щита — создать щит биологический, обеспечить нашу национальную безопасность и технологическую независимость», — заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Поэтому в недрах легендарного института и родился НБИКС-центр. Михаил Ковальчук теперь вспоминает: его первую схему нарисовал на салфетке в кафе в ожидании поезда. Объединить нано-, био-, информационные и когнитивные технологии. Связать все это социально-гуманитарной сферой. Единство, которое открывает новую эру.

«Благодаря Михаилу Валентиновичу он начался, собственно, на моих глазах, Курчатовский институт XXI века. Вот эти природоподобные технологии. Но сейчас это более, скажем так, оформилось в связи с теми программами федеральными и научно-техническими, в которых мы являемся головной научной организацией», — отметила заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» по научной работе Екатерина Яцишина.

Человеческий мозг — самый совершенный супер-компьютер — потребляет в миллионы раз меньше электричества, чем полупроводниковые прототипы. Наш метаболизм можно использовать как источник энергии. А кровеносную систему — как сеть ее доставки. Ученые Курчатовского института уже разработали элементы, которые прямо в сосудах смогут вырабатывать электричество, достаточное для питания тех же электростимуляторов. Принцип производства экологически чистого биотоплива можно подсмотреть у водорослей. Все это называется природоподобные технологии. Если их объединить с нынешними достижениями науки, рождается конвергенция. Ею сейчас активно и занимается научный центр.

«Главным образом, она уникальна тем, что она не китайская, не американская, просто наша», — рассказал начальник отдела прикладных нанотехнологий Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Максим Занавескин.

И в недрах Курчатовского института такое могут сказать не только о сверхвысокочастотных чипах. Вот, например, умная жидкость — основа смазочных материалов будущего.

«Она при подаче напряжения превратится в гель, и будет упругим телом, как и ластик», — поделилась ученый.

Промышленный атом родился здесь. Реактор запустили в 54-м. Потом вокруг появится город Обнинск. Основоположника целой отрасли энергетики назвали АМ-1. Расшифровывается как «Атом мирный».

«Сегодняшняя меганаука — это линейка макротехнологий или оптическая линейка микротехнологий. И поэтому страны даже небогатые, которые хотят развиваться, заводят у себя это дело. А мы строили и придумывали эти машины всегда. И сегодня мы возвращаемся на это же место на качественно новом уровне», — добавил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

В Гатчине запущен самый мощный реактор нейтронов. Он помогает в поиске новых методов лечения онкологических заболеваний. На острове Русский строят РИФ — Российский источник фотонов. Его аналог возведут в сибирском Кольцово. Синхротрон плюс лазер вместе — сила. Название флагмана федеральной программы меганауки в Протвино. Модернизацию ждет первый в современной России синхротрон на исторической территории Курчатовского института. А есть еще международные проекты. Во французском Кадараше, например, строят гигантский термоядерный реактор — токамак.

«Вдумайтесь, мы, по существу, хотим здесь, в земных условиях, воспроизвести солнце. Солнце зажечь непросто», — подчеркнул вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Олег Нарайкин.

Но забыть о ядерном проекте научному центру не позволяет сама история.

«Мы сейчас предложили атомный проект 2.0. В результате него будет создана абсолютно безопасная, зеленная в прямом смысле, безотходная атомная энергетика. И мы тогда себя обеспечиваем топливом в этой схеме на тысячи лет», — сообщил Михаил Ковальчук.

Смотреть в далекое будущее с опорой на фундаментальные основы отечественной науки — принцип, по которому 80 лет живет ведущий научный центр России. Здесь готовы к новым открытиям. Во имя страны и мира.