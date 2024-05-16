Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении партнерства

|
Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Фото, видео: Reuters / SPUTNIK; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Прежде помощник Путина Юрий Ушаков заявлял журналистам, что документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Это совместное заявление — развернутый документ из 30 страниц. По словам Ушакова, там отмечается особый характер отношений двух стран, обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двухсторонних связей, а также указывается ведущая роль Пекина и Москвы в формировании справедливого и демократического миропорядка.

Подписание документа состоялось после совместных переговоров лидеров в Пекине. Они прошли сначала в узком, а затем в расширенном составе. В общей сложности переговоры продлились примерно 2,5 часа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Российский лидер посетил Китай в рамках государственного визита — первого после переизбрания его на пост президента и вступления в должность. Путин проведет в КНР два дня — 16 и 17 мая.

+9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
91.26
-0.10 98.83
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:22
ФСБ в Крыму задержала агентов Украины, готовивших подрыв ж/д полотна
10:06
Операция длилась пять часов: в каком состоянии находится премьер Словакии Фицо
9:55
Суд в Петербурге рассмотрел гражданский иск Волочковой к ТСЖ
9:38
«Бесперспективно»: в Кремле раскритиковали конференцию по Украине в Швейцарии
9:34
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении партнерства
9:32
«Новая точка отсчета»: что станет с дипломами бакалавриата после его упразднения

Сейчас читают

Байден бьет по электромобилям и аккумуляторам из Китая: пошлины вырастут в 2−4 раза
Казалось бы, причем тут Украина? Почему на премьера Словакии Фицо совершено покушение
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео