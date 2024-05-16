Операция длилась пять часов: в каком состоянии находится премьер Словакии Фицо

Вчера на политика было совершено покушение, в результате которого он получил несколько ранений.

Угроза для жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения и операции сохраняется. Об этом сообщает телеканал Markiza, ссылаясь на источник в больнице.

«Премьер Словакии после сложной операции, которая длилась несколько часов, все еще в опасном для жизни состоянии», — говорится в публикации.

Директор больницы, в которую был доставлен Фицо, Мириам Лапуникова уточнила, что операция длилась пять часов. Политик все еще находится в отделении реанимации, добавила медик в беседе с изданием Denník N.

Покушение на Роберта Фицо было совершено минувшим днем. Мужчина выстрелил в него несколько раз. Политик получил, как сообщалось, три ранения — в живот, грудь и конечности. С места произошедшего он был госпитализирован в больницу. К врачам его доставили на вертолете. После операции Фицо ввели в искусственную кому, как писали местные СМИ.

Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний мужчина. Он заявил, что решился на преступление из-за несогласия с политикой правительства страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия осуждает нападение на премьера Словакии Фицо. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обращений о помощи в расследовании со словацкой стороны не поступало.