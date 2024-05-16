ФСБ в Крыму задержала агентов Украины, готовивших подрыв ж/д полотна

Российские силовики задержали в Крыму мужчину и женщину, планировавших по заданию спецслужб Украины подорвать железнодорожное полотно в Ленинском районе республики. Они также пересылали своим кураторам данные о военных и технике ВС РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Указывается, что в октябре 2023 года мужчину завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины через мессенджер. Потом он привлек свою сожительницу. Вместе они фотографировали и отправляли ГУР Украины места проживания российских бойцов, позиций средств ПВО, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса в Крыму.

В апреле 2024 года по предоставленным куратором координатам пара агентов киевского режима изъяла из схрона в Севастополе взрывное устройство, которое пытались заложить под ж/д полотно возле села Октябрьское.

Их задержали в момент совершения преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц». Пару заключили под стражу. В содеянном оба сознались и активно сотрудничают со следствием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов через гражданство Украины. По уголовному делу задержано 15 человек, включая сотрудника миграционной службы.