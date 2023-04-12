Погоней со стрельбой закончилась для петербуржца попытка покататься без прав

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Помимо того, что юноше было всего 16 лет, сотрудники ГИБДД заметили у него признаки алкогольного опьянения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Погоня со стрельбой произошла на юго-западе Петербурга. Инспекторы во время ночного патрулирования заметили подозрительный автомобиль. Хотели его остановить, но водитель попытался скрыться. После 15-минутного преследования решено было стрелять по колесам. Лишь после этого лихача удалось задержать.

За рулем оказался 16-летний юноша с признаками сильного алкогольного опьянения, но пройти освидетельствование он отказался. Выяснилось, что машина принадлежит его матери — сын взял ключи, когда она спала.

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