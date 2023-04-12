Школьница из Адыгеи подвернула ногу на тренировке и умерла

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 147

Девочка абсолютно здоровой отправилась на занятия, но с того момента начался обратный отсчет.

Школьница из Адыгеи подвернула ногу на тренировке и умерла

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

Читайте нас в: Дзен Новости

Жизнь десятилетней школьницы из Адыгеи неожиданно оборвалась после незначительной травмы, полученной на уроке физкультуры. Никто из близких и врачей и предположить не мог, что обратный отсчет в жизни ребенка начнется с обычного растяжения ноги.

Как рассказывает издание KP.RU, роковым днем в жизни семьи стало 22 марта. В тот день ничего не предвещало беды: десятилетняя Аида, как обычно, отправилась в школу. Там, на уроке физкультуры, она подвернула ногу и вернулась домой. Но боль оказалась нестерпимой — родители отвезли ребенка в ближайшую больницу, где ей дали болеутоляющее и поставили диагноз: растяжение.

На следующей день Аиде, к удивлению, легче не стало. Напротив — начался жар. Родители снова забили тревогу и на этот раз решили ехать в больницу соседнего региона, в Краснодарский край. Там, правда, к маленькой пациентке отнеслись более внимательно: сделали рентген, наложили лангету, назначили противовоспалительные препараты.

После такого, казалось, боль, температура и слабость точно отступят. Но состояние вопреки ожиданиям только стремительно ухудшалось: у малышки ко всему прочему начали синеть ногти и губы. На этот раз медики уже приехали на дом в экстренном порядке и доставили ее в реанимацию.

Родители любимую дочь больше не увидели: прошло несколько часов, и ее не стало, врачи оказались бессильны. Вскрытие показало, что не с тем недугом все эти дни шла стремительная борьба — у Аиды была стрептококковая пневмония, на фоне которой развился сепсис.

Смертью ребенка в итоге заинтересовались адыгейские следователи. В рамках проверки им предстоит выяснить, кто и на каком этапе не заметил тревожные симптомы у маленькой пациентки.

Странно в этой ситуации в первую очередь то, что до травмы Аида чувствовала себя отлично. Именно поэтому родители ребенка сомневаются в посмертном диагнозе дочери.

«Она пошла в школу, на тренировку по баскетболу, все было хорошо у нее. Но один врач не заметил перелома, а второй наложил лангет, когда у ребенка уже, судя по всему, начался сепсис», — поделилась мама девочки, Саида.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двухлетний ребенок едва не погиб в одном из самых оживленных мест Москвы.

+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
82.18
0.44 89.73
0.56
Энергии раскочегарились: китайский совет дня на среду, 12 апреля

Последние новости

14:15
«Уничтожил все и отобрал жилье»: Валюшкина объяснила плохие отношения с бывшими
14:07
Защита Треповой обжаловала ее арест по делу о теракте в кафе Петербурга
13:52
В Центробанке объяснили движение курса рубля и его зависимость от цен на нефть
13:42
Замглавы депздрава Брянской области задержали после получения «подарка»
13:31
Земля погрузилась в пепел: как Камчатку спасают от последствий извержения вулкана
13:12
Житель Ленобласти два месяца насиловал семилетнюю дочь и слег в психбольницу

Сейчас читают

Годится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой
Игорь Левитас: о замысле США — новом государстве Укропольша и конце Европы
«Вряд ли будут в восторге»: экс-агент MI6 о втягивании Польши в конфликт на Украине
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео