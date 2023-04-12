Созрела: психолог оценила «цыганский» макияж 10-летней девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой

Девочка-вундеркинд привела в недоумение пользователей сети вызывающим внешним видом.

Алиса Теплякова, которая прославилась тем, что в девять дет стала студенткой МГУ, теперь шокирует общественность другим способом. Вместо глубоких научных познаний девочка демонстрирует вызывающую внешность.

В сети появились снимки десятилетней Тепляковой, где у нее подведены «цыганские стрелки» на глазах, а губы накрашены алой помадой. Примечательно, что фото опубликовал папа девочки Евгений Тепляков, который ранее усиленно доказывал «гениальность» своей дочери и всеми способами пропихивал ее в ведущий вуз страны.

Пользователей сети привел в недоумение новый образ девочки. Многие сочли, что десять лет — это слишком рано для макияжа, тем более такого вызывающего. На это папа Алисы ответил, что его дочь «очень красивая девочка, не считая того, что она еще и очень умная».

В свою очередь детский и семейный психолог Наталья Искра объяснила, что агрессивный макияж — это стремление десятилетней Алисы адаптироваться к среде взрослых людей, где она проводит большую часть жизни.

Специалист напомнила, что Теплякова — девочка с не самой обычной детской судьбой, и в десять лет она имеет жизненный опыт, который очень сильно отличается от того опыта, который имеют ее сверстники. Поэтому не совсем правильно рассматривать ее, как ребенка десяти лет.

«Алиса — это ребенок, который никогда не рос в среде своих сверстников. Она постоянно находилась среди детей, которые старше ее. И это определяет тот опыт, который она получала. Если она таким образом присваивает те социальные нормы, которые есть в той среде, в которой она сейчас находится, то это можно назвать условно нормативным. Это способ адаптироваться к тому месту, где она сейчас учится», — отметила Искра.

При этом психолог обратила внимание на то, что в 3-4 классах школы, которым соответствует нынешний возраст Алисы Тепляковой, у девочек уже может появляться интерес к косметике, но более органичным и психологически верным он выглядит уже ближе к подростковому возрасту — в районе 12-13 лет.

По данным СМИ, отчисленная из МГУ Алиса Теплякова сейчас учится платно в двух вузах — на психолога и программиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в семье Тепляковых родился восьмой ребенок.