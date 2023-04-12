Работа ФТС оказалась парализована из-за сбоя в электронной системе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 80

К масштабному коллапсу привела так называемая «цифровизация» ведомства, на которую выделялись миллиарды бюджетных рублей.

Работа ФТС оказалась парализована из-за сбоя в электронной системе

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Работа Федеральной таможенной службы России оказалась парализована из-за выхода из строя единой электронной системы. Для обеспечения движения грузов на пунктах пропуска оформляют операции на бумаге.

Уже известно, что к масштабному коллапсу привела так называемая «цифровизация» ведомства, за которую отвечал первый замруководителя ФТС Руслан Давыдов.

В последние годы он многократно заявлял о выдающихся успехах в переходе таможенной службы на новый формат работы. Однако выделенные на эти цели миллиарды рублей из бюджета в большом объеме шли мимо реформы.

Большое расследование о коррупции в таможенной службе ранее выходило на телеканале РЕН ТВ, который снова направил запрос в ведомство по текущей ситуации.

Коррупционные скандалы в ФТС

Суд в Москве 5 апреля отправил в колонию экс-начальника Главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы РФ Алексея Шашаева, из-за которого ведомство потеряло более 440 миллионов рублей.

Новый скандал с арестом руководителей таможни разразился в марте. В Москве на взятке попались замначальника Центрального управления ФТС генерал Александр Беглов и начальник центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев.

В Петербурге при получении 300 тысяч был задержан начальник отдела контроля и Центра отдела декларирования Балтийской таможни Александр Мартынов, а в Приволжье — сотрудница, взятая на работу три дня назад.

В мае 2022 года задержали главу антикоррупционного отдела челябинской таможни Владимира Гефеля, а в декабре 2022 года — главного борца с коррупцией в ФТС — генерала Дмитрия Мурышова.

В начале этого года задержали главного IT-специалиста таможенной службы Дмитрия Васильева за взятку в размере 25 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему российскую таможню захлестнула волна задержаний за взятки.

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