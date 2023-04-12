В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ

Почти 180 свиней погибли при обстреле фермы в селе Цаповка Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Агро-Белогорье».

«В результате дневного артиллерийского обстрела со стороны Украины зафиксированы прилеты снарядов на территорию компании „Борисовский свинокомплекс“. Погибли 178 животных», — заявили в компании.

Уточняется, что никто из сотрудников свинокомплекса не пострадал.

Также в компании сообщили, что ферму сначала атаковал дрон-камикадзе, затем прилетели снаряды. На кадрах из сети видны поврежденные крыши корпусов комплекса и погибшие животные внутри. Обстрел, предположительно, велся из Харьковской области пятью минами 120-миллиметрового калибра.

Накануне на окраине Донецка рейсовый автобус с пассажирами попал под обстрел ВСУ. Ранение получил водитель, пассажиров засыпало осколками стекол, чудом никто из них не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики обстреляли центр Донецка. Около крытого рынка упали пять снарядов систем залпового огня. Одна женщина погибла, не менее 16 человек получили ранения.