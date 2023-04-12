Бывший замглавы московской таможни Цуканов осужден за взятку в полмиллиона рублей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29

Сотрудник таможенной службы проведет ближайшие пять лет в колонии строгого режима.

Бывший замглавы московской таможни Цуканов осужден за взятку в полмиллиона рублей

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Экс-заместитель главы таможенной службы Москвы Сергей Цуканов осужден за взятку в размере 500 тысяч рублей. Суд приговорил его к пяти годам заключения в колонию. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Экс-замначальника московской таможни приговорили к пяти годам колонии Экс-замначальника московской таможни приговорили к пяти годам колонии. Мосгорсуд

Бывшего сотрудника ТС признали виновным во взяточничестве и запретили занимать должности в госорганах местного самоуправления еще на пять лет после выхода на свободу. Уточняется также, что в срок наказания вошел период, который Цуканов провел под стражей. Задержан Цуканов был 23 октября 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что замглавы депздрава Брянской области задержали после получения крупного «подарка».

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Бывший замглавы московской таможни Цуканов осужден за взятку в полмиллиона рублей

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