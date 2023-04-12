SHAMAN выпустил новую песню космических масштабов «Мы»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 264

Релиз композиции состоялся 12 апреля, в День космонавтики.

Фото, видео: Петров Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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SHAMAN представил свою новую песню «Мы» 12 апреля в День космонавтики. Всю силу и мощь поколений, которые формируют русский дух, певец отразил в своей новой композиции. В записи песни приняло участие рекордное количество людей — 1000 голосов жителей Луганской Народной Республики три раза с гордостью и почтением восклицают: «Мы!». Композиция еще раз указывает на масштаб отечественного наследия, которое вдохновляет идти на подвиги и только приумножать то, что россияне уже имеют.

«Мудрость народа, накопленная за многие века, и его стальная воля заложили мощный фундамент, позволяющий нам самим определять собственную судьбу и добиваться невозможного», — поделился сакральным смыслом своей новой песни SHAMAN.

Композиция родилась в январе во время поездки в Донбасс. По пути артиста посетило вдохновение и за считанные часы, проведенные в поезде, певец написал свой будущий хит. Исходя из названия композиции, песня подразумевала участие большого количества людей, поэтому SHAMAN решил записать голоса своих поклонников. При подготовке к долгожданному концерту в Луганске зал оборудовали звукозаписывающими устройствами, и во время выступления певец попросил прокричать своих слушателей столь символичную фразу «Мы».



В клипе на песню приняли участие не обычные актеры, а самые настоящие герои — дети, которые символизируют образ будущего России. Невзирая на свой юный возраст, они уже показали себя с самых неожиданных сторон. 10-летний Федор Симоненко из Брянской области, спасший двух маленьких девочек, несмотря на полученное огнестрельное ранение, появился в клипе. К слову, 12 апреля за проявленное мужество и самоотверженность мальчик был награжден медалью «За отвагу». Также в клипе снялись 12-летний Тимур Ашуров, нападающий команды по следж-хоккею клуба «Реванш», испытатель роботизированных бионических протезов отечественной компании «Моторика», и 14-летний трехкратный чемпион мира по шахматам Савва Ветохин.

Ранее 5-tv.ru писал, как SHAMAN объяснил превосходство русской культуры перед западной мировым масштабом.

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