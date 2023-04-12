Путин оценил потенциал ракетно-космической отрасли России

Россия обладает собственными уникальными решениями для выполнения оборонных задач и освоения космоса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики, которое прошло в Кремле.

Говоря о развитии ракетно-космической отрасли России, Путин подчеркнул, что она последовательно наращивает свой потенциал. Об этом, в том числе, говорит тот факт, что в новейшей истории уже было проведено 100 безаварийных пусков подряд, указал глава государства.