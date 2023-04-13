«Средневековое мракобесие»: врач высмеял омолаживающие «практики огня» Бони

Гендиректор частной скорой помощи рассказал, что думает о поджигании собственного тела ради красоты, которое пропагандирует блогер Виктория Боня.

Методы нетрадиционной медицины, которые использует экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и блогер Виктория Боня, вызывают недоумение не только у подписчиков, но и у врачей. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru гендиректор частной скорой помощи Лев Авербах прокомментировал «практики огня», которые недавно продемонстрировала звезда в социальных сетях.

В своем блоге Боня опубликовала видео: некий специалист обернул ее полотенцами, пропитанными масляными составами, и поджег. По словам знаменитости, после она почувствовала, будто сгорел ее старый панцирь — ощутила легкость и свежесть. Всем советует. Процедура вызвала споры среди зрителей, хотя публике давно известны своеобразные увлечения красавицы. Это и употребление галлюциногенных растительных составов, и консультации с шаманами, и ретриты с духовными практиками (некоторые она организовывает сама).

Все эти удивительные методы просветления и преображения Лев Авербах называет одним словом — мракобесие.

«Да пусть она хоть вся сгорит, но кто мог это придумать?! Честно говоря, сейчас много в интернете всякой муры. Только сегодня смотрел, как рак лечить какими-то непонятными витаминами и лимонной корочкой… Поражает одно — как они все это могут придумать, откуда это в голове у людей берется. Придумывают всякую чушь!» — возмущается доктор.

Как отметил эксперт, прогревание организма действительно практикуется и в оздоровительных, и в омолаживающих программах, которые допускает и одобряет медицина. Но нагревать тело открытым огнем опасно и неэффективно, уверен врач. Для этого существуют сауны, специальные мази, массажные техники и растирания, приборы инфракрасного излучения. И даже эти способы применяются с осторожностью, так как имеют внушительный список противопоказаний. Что же касается экстремальных практик — тут пациент рискует остаться вообще без кожи, если что-то пойдет не по плану.

«Ну мракобесие какое-то, на мой медицинский взгляд, из средних веков. Ничего это не омолаживает. Люди не понимают, что такое организм, что такое кожа, как работает иммунитет… Все наружное вообще крайне тяжело проникает в организм. Кожа — это защитный барьер, и все, что сверху мажется — это так, только поверхностно. Так что про этот мракобесный метод надо написать: „не рекомендуется повторять“, как это в фильмах пишут, в рекламе», — заключил Авербах.

По мнению специалиста, разница между втиранием, например, популярной сегодня гиалуроновой кислоты в кожу и оздоровлением организма изнутри — колоссальная. Именно поэтому для всех, так скажем, поверхностных методов омоложения характерен лишь временный эффект. Никакие поджигания и разговоры со Вселенной не сделают кожу подтянутой и упругой, уверен врач, так как ее внешний вид напрямую зависит от общего состояния здоровья человека.

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