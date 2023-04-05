Уже к хирургу или еще к косметологу: в каком возрасте пора идти за омоложением

Комплексное воздействие на кожу лица и тела помогает добиться выраженного результата.

Бытует мнение, что чем раньше женщина станет делать омолаживающие процедуры, тем быстрее она начнет стареть. Это миф. Намеренный отказ от профессионального ухода, наоборот, может привести к потере драгоценного времени. С каждым днем кожа увядает, а способность тканей к самовосстановлению медленно угасает.

На этом этапе возникает вопрос: кто и когда сможет помочь сохранить молодость и красоту — косметолог или хирург? Какие методы эстетической медицины реально работают — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответил пластический хирург Антон Выходцев.

Как косметолог омолаживает лицо и тело

Врачебная косметология обладает внушительным арсеналом лазерных, радиоволновых, ультразвуковых методик для сохранения красоты кожи. По сути, это ее главная задача. Пластическая хирургия тут бессильна: оперативные вмешательства не влияют на качество и цвет кожного покрова — пластика лица не сделает кожу эластичной и сияющей.

«Косметология имеет определенные средства, которые на самом деле довольно хорошо работают в антивозрастной медицине. На мой взгляд, аппаратные технологии очень хорошо сокращают мягкие ткани и вызывают лифтинг-эффект», — отметил доктор Выходцев.

Лицо не может выглядеть по-настоящему молодым, если кожа не здорова. Благодаря новейшим технологиям фотоомоложения косметолог может вылечить расширенные сосуды, убрать проблемы с пигментацией, осветлить кожу всего за один курс процедур.

А вот чтобы вернулись юношеские черты, потребуется восполнить утраченные объемы. В этом вопросе незаменимы инъекционные методики. Уколы красоты на основе гиалуроновой кислоты справляются с этой задачей за одну процедуру.

«Филлеры дают хороший объемный эффект. Они восстанавливают рельефные изменения, которые характерны для гравитационного птоза. В то же время за счет увеличения объема на определенных точках, они могут вызывать эффект подтяжки», — пояснил врач.

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Кроме того, еще одним незаменимым инструментом в руках бьюти-специалиста считается ботулотоксин. Он безопасно «отключает» определенные мышцы на лице и убирает следы, которые остаются после проявления различных эмоций.

Через четыре — шесть месяцев действие препарата заканчивается. Лицо постепенно возвращается к естественному состоянию. Для пролонгации эффекта процедура у косметолога повторяется снова.

По словам пластического хирурга, практически все возрастные проявления, так или иначе связаны с мимической активностью.

«Если управлять мимикой человека путем инъекций ботулотоксинов, то, конечно же, возрастные изменения будут наступать в более отсроченном периоде», — подчеркнул он.

Укрепить и подтянуть мышцы и связки, а также устранить дряблость кожи можно благодаря воздействию ультразвука и радиочастоты. В результате черты лица становятся выразительными и подтянутыми.

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В чем сильна пластическая хирургия

В ряде случаев решить вопрос видимых эстетических дефектов (например, изменить размер и форму носа, ушей, груди, убрать лишнюю кожу с области живота) может только пластический хирург. Плановое оперативное вмешательство показано при ярко выраженных возрастных изменениях, например, при опущении мягких тканей лица или появлении на веках грыж.

«Зачастую косметология в данном аспекте не сильно эффективна. При таком раскладе придется „влить“ довольно неплохие средства в процедуры, практически не получив эффекта. На мой взгляд, тогда рациональнее начать с хирургии, а затем поддерживать результат косметологически», — считает эксперт.

Передовые технологии в пластической хирургии позволяют добиваться естественного и безопасного результата. При этом существенно сокращаются сроки восстановления после проведенной коррекции.

Когда надо обращаться к косметологу

Прийти на самый первый прием в косметологический кабинет специалист рекомендует в подростковом возрасте — в 12-15 лет. Для обладателей проблемной кожи — это шанс победить угревую болезнь, постакне и другие юношеские воспаления на лице и теле.

Для сохранения хорошего качества кожи, ее цвета, текстуры, а также правильного ухода целесообразным считается возраст с 25 лет.

Первыми «тревожными звоночками» считаются следующие проявления:

снижение тонуса,

изменение свежего цвета лица,

первые неглубокие морщинки.

«Это очень индивидуально и зависит от определенных генетических факторов, которые влияют на процессы деградации волокон коллагена. Чаще всего в районе 30 лет. Очень важно поймать момент. Когда процесс деградации пошел в выраженной стадии, то возникают гравитационные изменения. Тогда стоит обращаться к хирургии», — отметил специалист.

Когда пора к пластическому хирургу

Пластика лица и тела по показаниям проводится после достижения совершеннолетия. Возраст младше 18 лет является прямым противопоказанием.

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Как правило, «тяжелая артиллерия» может потребоваться после 40 лет, когда присутствует дряблость и активное опущение мягких тканей.

«Это явление гравитационного птоза: появляются явные брыли, надносогубные валики, изменения в области малярных мешков или же явные избытки кожи на верхних и нижних веках, грыжевые мешки на нижних веках. Косметология в данном случае может только слегка нивелировать проблему. Это как макияж сделать», — пояснил Антон Выходцев.

По его словам, через определенный период времени процедуры придется повторять, но все равно навсегда устранить проблему не получится.

«В данном случае желательно сначала прибегнуть к хирургической коррекции. Это будет и дольше по результату, и самое главное — дешевле по вложениям. А уже потом продлевать эффект косметологическими методами», — посоветовал доктор.

Получается, что подходить к процессу омоложения стоит взвешенно и осознанно, так как полумеры в эстетической медицине неэффективны.

Добиться желаемого результата можно только, используя комплексный подход.

«Сказать, что работает только косметология или только хирургия, нельзя. Мы идем рука об руку друг с другом. Обе сферы эстетической медицины в тандеме дают лучший результат», — подытожил эксперт.

Часто для достижения максимального эффекта к работе косметолога и хирурга подключаются врачи смежных специальностей: эндокринологи, диетологи, неврологи и другие. Междисциплинарный профессиональный взгляд на ситуацию позволяет не только сохранить молодость, но и восполнить внутренние резервы организма.