«Оскорбительный жест»: Джо Байден оттолкнул Риши Сунака на военном аэродроме

Президент США отмахнулся от премьер-министра Великобритании сразу после приземления у ирландского Белфаста.

Президент США Джо Байден оттолкнул премьер-министра Великобритании Риши Сунака сразу после приземления на военном аэродроме около ирландского Белфаста. Об этом сообщил таблоид Daily Mail, назвав поступок американского лидера «оскорбительным».

«Президент США отмахнулся от премьер-министра сразу после приземления, многие углядели в этом оскорбительный дипломатический жест», — сказано в материале.

По данным британского издания, момент встречи с президентом США на военном аэродроме должен был стать для Риши Сунака особенным. Однако из-за поведения Джо Байдена британский премьер «попал в неловкую ситуацию».

Джо Байден прилетел в Великобританию с четырехдневным визитом. Первым у трапа самолета его встретил Риши Сунак. Американский президент мимолетом поприветствовал его, а затем взял обеими руками и оттолкнул со своего пути. Сразу после этого глава Белого дома горячо поприветствовал короля в графстве Антрим Дэвида Маккоркелла и обнял американского посла в Великобритании Джейн Хартли.

Это не первый раз, когда пресса обращает внимание на неуважение Джо Байдена к Риши Сунаку. В октябре прошлого года, когда последний только стал премьер-министром, президент США исковеркал его имя в поздравительной речи.

Но и это не все. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Лондоне пришли в ярость из-за отказа Джо Байдена прибыть на коронацию Карла III.